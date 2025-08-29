ΠΑΣΟΚ: “Η κυβέρνηση παραπλανά τους πολίτες και επιδιώκει να βαφτίσει το κρέας ψάρι”

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απάντησε με έντονο ύφος στις πρόσφατες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για παραποίηση της πραγματικότητας και παραπληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Σε ανακοίνωση του Κινήματος, τονίζεται πως μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα παραμένει στην προτελευταία θέση της ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Παρά τη σημαντική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την έξοδο από τα μνημόνια, το κόστος ζωής εκτοξεύθηκε, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 16,5%, ενώ στα τρόφιμα ξεπερνά το 38%.

Οι επικρίσεις συνεχίζονται για την αύξηση του κόστους στέγασης και τη φορολογία που βαραίνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με το Γραφείο Τύπου να τονίζει ότι οι φόροι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα οφέλη για την κοινωνία, παρά τη μείωση του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ μέσω πληθωριστικών πιέσεων. Η κυβέρνηση, υποστηρίζουν, πανηγυρίζει για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% την περίοδο 2019-2024, όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν αναμένεται να επαναληφθεί μετά το 2026.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σφοδρή επίθεση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Μαρινάκη, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα και παραποίηση των γεγονότων. Ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «διαστρέφει τα λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα», ενώ αναφέρεται σε μια παράνομη κατάσταση που υποτίθεται υπήρχε στην εμπορική αμαξοστοιχία του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, την οποία το κυβερνητικό πόρισμα είχε διαψεύσει.

Το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να βαφτίσει την αποτυχία επιτυχία, προσπαθώντας να παραπλανήσει τους πολίτες για τις πραγματικές συνθήκες που βιώνουν καθημερινά.