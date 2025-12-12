ΠΑΣΟΚ για Χρυσή Αυγή: “Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος που έσπειρε”
"Η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση"
«Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες, τη βία, την τρομοκρατία. Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος το οποίο έσπειρε η Χρυσή Αυγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, στο Εφετείο στη δική της Χρυσή Αυγή.
Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ, από την αρχή, τήρησε έναν συνεπή αγώνα και με πρωτοβουλίες νομοθετικές για να μην επαναληφθεί η συμμετοχή ενός τέτοιου επικίνδυνου κόμματος στη δημοκρατία».
Όπως τόνισε, «η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση, είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Και η καρδιά της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη και η απονομή της».
«Ευχόμαστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρχει ατιμωρησία και να μην έχουμε ξανά την επανάληψη τέτοιων φασιστικών φαινομένων επικίνδυνων για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπουτου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
