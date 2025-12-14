Παππάς: «Τα πλεονάσματα δεν τα επιβάλλουν οι κανόνες, η χώρα χάνει σε παρούσες αξίες με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους»
Τι ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Θέση για τη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026 πήρε με ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του «ο κ. Πετραλιάς είπε σήμερα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα στην κοινωνία, πάνε στο χρέος λόγω κανόνων».
Και όμως: Τα υπερπλεονάσματα δεν τα επιβάλλει κανένας κανόνας. Τα παράγει η κυβέρνηση. 17,3 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια. Χρήματα που λείπουν από μισθούς, συντάξεις, στέγη, αγορά. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Είναι υπερ-αφαίμαξη. Είπε, επίσης: «Οι μισθοί αυξάνονται πάνω από τον πληθωρισμό».
Αν ήταν έτσι:
•δεν θα πέφταμε από την 22η στην 26η θέση στην Ε.Ε.
•δεν θα είχαμε +13% στους μισθούς και +30% στα τρόφιμα
•ο πραγματικός μισθός δεν θα ήταν σήμερα χαμηλότερος απ’ ό,τι το 2021.
Είπε, τέλος: «Κερδίζουμε από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους». Η αλήθεια είναι, με βάση τα στοιχεία, ότι η χώρα χάνει 4,8 δισ. σε παρούσες αξίες. Αν η χώρα επένδυε τα χρήματα της αποπληρωμής, θα είχε περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Με την επιλογή τους, η χώρα χάνει πραγματικό πλούτο. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει τρόπος -εντός κανόνων- να στηρίξεις την κοινωνία. Το θέμα είναι οι πολιτικές επιλογές. Και οι επιλογές τους βαθαίνουν την αδικία, πληγώνουν την κοινωνία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις