Παππάς: «Τα πλεονάσματα δεν τα επιβάλλουν οι κανόνες, η χώρα χάνει σε παρούσες αξίες με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους»

Θέση για τη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026 πήρε με ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του «ο κ. Πετραλιάς είπε σήμερα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα στην κοινωνία, πάνε στο χρέος λόγω κανόνων».

Και όμως: Τα υπερπλεονάσματα δεν τα επιβάλλει κανένας κανόνας. Τα παράγει η κυβέρνηση. 17,3 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια. Χρήματα που λείπουν από μισθούς, συντάξεις, στέγη, αγορά. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Είναι υπερ-αφαίμαξη. Είπε, επίσης: «Οι μισθοί αυξάνονται πάνω από τον πληθωρισμό».

Αν ήταν έτσι:

•δεν θα πέφταμε από την 22η στην 26η θέση στην Ε.Ε.

•δεν θα είχαμε +13% στους μισθούς και +30% στα τρόφιμα

•ο πραγματικός μισθός δεν θα ήταν σήμερα χαμηλότερος απ’ ό,τι το 2021.

Είπε, τέλος: «Κερδίζουμε από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους». Η αλήθεια είναι, με βάση τα στοιχεία, ότι η χώρα χάνει 4,8 δισ. σε παρούσες αξίες. Αν η χώρα επένδυε τα χρήματα της αποπληρωμής, θα είχε περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Με την επιλογή τους, η χώρα χάνει πραγματικό πλούτο. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει τρόπος -εντός κανόνων- να στηρίξεις την κοινωνία. Το θέμα είναι οι πολιτικές επιλογές. Και οι επιλογές τους βαθαίνουν την αδικία, πληγώνουν την κοινωνία.