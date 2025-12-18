Παπασταύρου: Καμία ανάμειξη ή αρμοδιότητα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου βρέθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών.

«Η ανάμειξη μου στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι περιορισμένη και αφορά τη συμμετοχή μου σε δύο συναντήσεις, 6 Νοεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου, με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο.

Και οι δύο συναντήσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, αφορούσαν αποκλειστικά, τη μεγάλη διένεξη που υπήρχε ανάμεσα στον κ. Σημανδράκο και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, και την προσπάθεια να λυθεί ένα θεσμικό θέμα αδυναμίας επικοινωνίας μεταξύ τους. Δεν πήγα ποτέ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχω καμία ανάμειξη σε ό,τι έχει να κάνει με το βάθος του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στο διάστημα που ήταν υπουργός Επικρατείας -από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Ιούλιο του 2024- συνάντησε τον κ. Σημανδράκο μόνο δύο φορές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι ο κ. Σημανδράκος «ενημέρωσε ότι υπήρχαν 9.500 ΑΦΜ τα οποία δεν τηρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να πληρωθούν, όχι ότι ήταν δεσμευμένα».

Όπως είπε, δεν είχε αρμοδιότητα και γι αυτό δεν είχε και εικόνα για την δυσλειτουργία του Οργανισμού, τα προβλήματα του οποίου πολύ αργότερα αναδείχθηκαν.

Σε άλλη ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «ο ίδιος ο κ. Σημανδράκος, τόσο στην επιστολή του, όσο και στην κατάθεση του στην Εξεταστική, αναφέρει ότι υπέγραψε την παραίτηση του καθώς υπήρχε μεγάλη αντιδικία και δυσκολία συνεργασίας με τον κ. Αυγενάκη για τις πληρωμές των 9.500 ΑΦΜ τα οποία δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας».

«Υπήρχε μεγάλη αγωνία για τις πληρωμές τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Κύριο αντικείμενο της συνάντησης μας στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν η μη ύπαρξη σχέσεις μεταξύ τους. Δεν είχαν καμία συνεργασία. Από τον Ιούλιο υπήρχε αναφορά για τα 9.500 ΑΦΜ που δεν πληρούν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας, και αυτό ήταν άλλο ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης τους. Η εντολή και η κατεύθυνση που δόθηκε στον κ. Σημανδράκο ήταν να τηρηθεί η νομιμότητα. Δεν μπήκαμε σε άλλη συζήτηση. Στη δεύτερη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, κορυφαίο θέμα για τον κ. Σημανδράκο ήταν άρθρο τού κ. Αυγενάκη με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του. Όλοι συμφωνήσαμε ότι σε έναν Οργανισμό που διαχειρίζεται τρία δισ. για πληρωμές αγροτών, θα έπρεπε να βρεθεί λύση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να λειτουργήσει. Η λύση ήταν μία. Κάποιος έπρεπε να παραιτηθεί αφού δεν μπορεί να βρεθεί κοινή γραμμή. Ο κ. Σημανδράκος κατέθεσε τότε την παραίτηση του», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου, απαντώντας σε βουλευτές της αντιπολίτευσης που ζητούσαν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επανέλαβε ότι δεν είχε «άμεση ή έμμεση σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε καμία σχέση με αιτήματα πληρωμών» ενώ έκανε λόγο για τεράστια λάθη που έγιναν από την κυβέρνηση. «Θεωρώ ότι έγιναν τεράστια λάθη, Αποτύχαμε σε ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Από το 2019 κάναμε προσπάθειες να λύσουμε το σύνθετο πρόβλημα του Οργανισμού, αλλά εκ του αποτελέσματος θεωρώ ότι η κυβέρνηση απέτυχε. Αυτό δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό και επιτακτική ανάγκη να γίνει μία διακομματική συζήτηση», υποστήριξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Είναι σκάνδαλο; ρωτήθηκε ο κ. Παπασταύρου τόσο από την κυρία Αποστολάκη όσο και τους γενικούς εισηγητές, Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ), Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ) Νάσο Ηλιόπουλο (Νέα Αριστερά).

«Αυτό είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες που υπήρχαν προς ίδιο όφελος και πήραν παράνομα επιδοτήσεις, χωρίς να τις δικαιούνται σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων», απάντησε.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Παπασταύρου απάντησε χαρακτηριστικά: «Χωρίς υπεκφυγές, θα πω ότι στο κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον. Δεν κατάφερε να κάνει σωστά τη δουλειά της. Έχει επιτυχίες σε πολλούς άλλους σημαντικούς τομείς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Χρειάζεται μία ολιστική αντιμετώπιση για να λυθούν οι διαχρονικές παθογένειες που υπήρχαν και οδήγησαν ορισμένους επιτηδείους να το εκμεταλλευτούν. Αν κάτι πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα διαφανές, απλοποιημένο, ψηφιοποιημένο».

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, σχετικά με τη διένεξη που υπήρχε μεταξύ Σημανδράκου-Αυγενάκη για τα 9.500 ΑΦΜ που δεν τηρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε:

«Το κρίσιμο στη συνάντηση της 6ης Νοεμβρίου, ήταν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνουν οι πληρωμές. Δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μία γραμμή επικοινωνίας των δύο. Η εντολή και αυτονόητη κατεύθυνση που μεταφέρθηκε στον κ. Σημανδράκο, ήταν να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την πληρωμή».

Απαντώντας στον βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσο Ηλιόπουλο, ανέφερε ότι «το εύρος και το βάθος του προβλήματος το συνειδητοποίησα όταν βγήκε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ζήτησε και πήρε τον λόγο για διαδικαστικό θέμα, κατηγορώντας τη ΝΔ για ευτελισμό της εξεταστικής επιτροπής.

Όπως είπε, ενώ η κατάθεση του κ. Παπασταύρου ήταν σε εξέλιξη και ο εισηγητής της ΝΔ δεν είχε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις του, διέρρευσε το περιεχόμενο της.