Παπανδρέου για Βαλυράκη: «Σήμερα που το κράτος δικαίου δοκιμάζεται ξανά, η στάση του Σήφη δεν είναι απλώς μνήμη: Είναι φάρος»

«Ο Σήφης Βαλυράκης μας λείπει. Λείπει ως πατέρας, ως αδελφός, ως σύντροφος – σύντροφος στη ζωή και σύντροφος στους αγώνες. Μας λείπει όμως και ως εκείνη η σπάνια μορφή ανθρώπου που, με τη στάση και τις πράξεις του, μας θύμιζε τι σημαίνει να υπηρετείς τη δημοκρατία, την πατρίδα και το δίκιο χωρίς εκπτώσεις», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου στον χαιρετισμό του στην τιμητική εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη, στην ΕΣΗΕΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, στην εξορία, στη Στοκχόλμη. «Κι όμως», σημείωσε, «πριν ακόμη συναντηθούμε, οι πράξεις του είχαν ήδη φτάσει σε εμάς σαν φλόγα ελπίδας: η απόδειξη ότι, ακόμη και στις πιο σκοτεινές ώρες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκύβουν το κεφάλι. Στη μαύρη περίοδο της δικτατορίας, όταν η καταστολή είχε επιβάλει τη σιωπή και η κοινωνία αναζητούσε απεγνωσμένα μια χαραμάδα φωτός, ο Σήφης όρθωσε ανάστημα. Η φλόγα της ελευθερίας δεν φυλακίστηκε – ούτε στο κελί του ΕΑΤ-ΕΣΑ, ούτε στις φυλακές της Κέρκυρας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στη ζωή του Σήφη Βαλυράκη που «έμοιαζε με περιπέτεια βγαλμένη από ταινία, αλλά δεν ήταν μύθος· ήταν μια συνειδητή επιλογή. Να γίνει πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας, με πλούσια αντιδικτατορική δράση, με ένταξη από τις πρώτες ημέρες στο ΠΑΚ και αργότερα στο ΠΑΣΟΚ, με συνεχή παρουσία εκεί όπου κρίνονταν οι αξίες και όχι οι ευκολίες». Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε ότι η παρουσία στην αποψινή εκδήλωση δεν είναι απλώς μια τελετή μνήμης, αλλά «ένα ζωντανό μάθημα δημοκρατίας, γιατί ο Σήφης Βαλυράκης δεν ανήκει στο παρελθόν· ανήκει στο παρόν και στο μέλλον, ιδίως σε μια εποχή όπου ο αυταρχισμός επιχειρεί να μας πείσει ότι ‘ο κόσμος άλλαξε’ και ότι πρέπει να προσαρμοστούμε εγκαταλείποντας αξίες και οράματα». Σημείωσε ότι με τη στάση του, υπήρξε ανάμεσα σε εκείνους που έβαλαν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής Ελλάδας της Μεταπολίτευσης, ότι συνδιαμόρφωσε την πίστη στη δημοκρατία και στους θεσμούς της, «πάντοτε αντισυμβατικός, με μοναδικό οδηγό ένα ακλόνητο δημοκρατικό ήθος». Πρόσθεσε ότι γι’ αυτό ενόχλησε, «γιατί δεν χωρούσε σε ένα κατεστημένο που ήδη παρήκμαζε».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία του Σήφη Βαλυράκη: «Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου με αίσθημα καθήκοντος, συνέπειας και προσφοράς. Εκπροσώπησε επάξια τα Χανιά στη Βουλή συνεχώς από το 1977 ως το 2004. Υπήρξε άξιος της πατρίδας και της δημοκρατίας. Μαζί εργαστήκαμε για την κατάκτηση και την άρτια οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 – ενός εθνικού εγχειρήματος που σήκωσε ψηλά τη χώρα. Το 2009 εκλέχθηκε ξανά μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας, όταν αναλάβαμε συλλογικά την ευθύνη, βάλαμε πλάτη, και κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια».

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε επιπλέον ότι ξανά τότε ο Σήφης Βαλυράκης «ανιδιοτελής αγωνιστής, ανυποχώρητος υπερασπιστής της δημοκρατίας, σε μια εποχή βαθιάς οδύνης για τον ελληνικό λαό, ανέλαβε έναν ακόμη δύσκολο αγώνα». Ειδικότερα: «Τότε που η κοινωνία πλήρωνε ακριβά την αυθαιρεσία της εξουσίας – σκάνδαλα, διαφθορά, σπατάλη. Ένα βάρος που, δυστυχώς, συνεχίζουμε να πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Και άδικα. Ο Σήφης στάθηκε όρθιος και ανέλαβε να φωτίσει τη σκοτεινή υπόθεση της Siemens. Ως πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, μίλησε καθαρά: για οργανωμένο – ακόμη και διασυνοριακό – έγκλημα, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για συστηματικές μίζες. Θυμάμαι, ως πρωθυπουργός, όταν μας κατηγορούσαν στην Ευρώπη για διαφθορά, να απαντώ πως τέτοιες πρακτικές χρειάζονται τουλάχιστον δύο. Και ότι ευθύνη έχουν και όσοι, μέσω πολυεθνικών όπως η Siemens, τις καλλιέργησαν και τις επέβαλαν, βλάπτοντας τη χώρα μας. Ο Σήφης ζήτησε θεσμικά και θαρραλέα να ανοίξουν λογαριασμοί, να ελεγχθούν περιουσίες, να αποκαλυφθεί ο πυρήνας ενός σκανδάλου που άγγιζε το ίδιο το πολιτικό και διοικητικό σύστημα. Δέχθηκε πιέσεις. Επιθέσεις. Αμφισβητήσεις. Κι όταν η έρευνα έμεινε ημιτελής, δεν σιώπησε. Μίλησε για κουκούλωμα, για παρακώλυση της δικαιοσύνης, για φόβο απέναντι στο φως της αλήθειας».

Υπογράμμισε ότι «σήμερα, που το κράτος δικαίου δοκιμάζεται ξανά, η στάση του Σήφη δεν είναι απλώς μνήμη. Είναι φάρος. Είναι οδηγός. Είναι κάλεσμα ευθύνης». Τόνισε ότι «η δημοκρατία χρωστάει στον Σήφη Βαλυράκη. Χρωστάει όμως και κάτι ακόμη: την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας του το 2021, μια ανοιχτή πληγή για κάθε δημοκρατικό πολίτη».

Ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε βαθύ θαυμασμό στη Μίνα Βαλυράκη και τα παιδιά της, Αλέξανδρο και Γιάννη, καθώς και στον αδελφό της Θανάση, σημειώνοντας ότι «ο αγώνας που δίνουν καθημερινά για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι αγώνας όλων μας». «Μίνα, δεν είσαι μόνη. Είναι σημαντικό ότι για τον Σήφη βρισκόμαστε σήμερα εδώ πολλοί, πέρα από την καθημερινή πολιτική μας διαφωνία. Ακόμη κι αν με τον Αντώνη μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφορές, η παρουσία μας εδώ είναι κοινή, για να τιμήσουμε τη μνήμη του Σήφη, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς την οικογένειά του και τον αγώνα της, και να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για απονομή δικαιοσύνης. Θα είμαστε δίπλα σου μέχρι τέλους. Δεν θα εφησυχάσουμε απέναντι σε καμία προσπάθεια συγκάλυψης. Η δικαίωση της μνήμης του Σήφη είναι ελάχιστο χρέος μας», υπογράμμισε. Είπε ότι όμως του οφείλουν και να συνεχίσουν στον δρόμο που χάραξε: «να μετατρέψουμε το κενό που αφήνει σε έμπνευση για νέους αγώνες. Να ορθώσουμε ξανά ανάστημα απέναντι στον αυταρχισμό και στους μιμητές του, απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού. Να πιστέψουμε πάλι στις αξίες μας, στη δύναμη της δημοκρατίας, της ειρήνης, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης». Ο κ. Παπανδρέου σχολίασε ότι αυτό το μήνυμα ανέδειξε πρόσφατα και ο Μάρκ Κάρνεϊ στο Νταβός: «ότι ηγεσία σημαίνει ευθύνη, τόλμη και αξιοπρέπεια, ακόμη και όταν ο κόσμος γύρω μας παρασύρεται από τον κυνισμό και την κολακεία της ισχύος».

Καταληκτικά, ο Γιώργος Παπανδρέου ανέφερε ότι «ο δρόμος προς την ελευθερία καλεί τον καθένα και την καθεμιά μας να αποδράσουμε από την παραίτηση και τη συντήρηση. Γιατί κανένα κατεστημένο δεν είναι αιώνιο, όσο υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν να το αμφισβητήσουν και να ονειρευτούν μια πατρίδα πιο ανθρώπινη, έναν κόσμο καλύτερο, δικαιότερο, δημοκρατικό – όπως έπραξε και ο Σήφης».