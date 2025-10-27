Ο Σωτήρης Σέρμπος νέος σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ο 49χρονος Σωτήρης Σέρμπος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναλαμβάνει σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/10/2025).

Γεννημένος το 1976 στη Θεσσαλονίκη, ο Σέρμπος σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science (MSc), ως αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ, εστιάζοντας στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περίοδο 2014-2015 υπήρξε ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright, με ερευνητικό αντικείμενο τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ και τις κρίσεις στην Ευρωζώνη και την Ουκρανία (Johns Hopkins SAIS, EU Center of Excellence University of Pittsburgh). Το 2018 συμμετείχε στην εθνική καμπάνια προώθησης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, εκπροσωπώντας τον τομέα της Εκπαίδευσης.

Στην επαγγελματική του πορεία, εργάστηκε ως διπλωματικός σύμβουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ως Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και ως ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας–Θράκης. Παράλληλα δίδαξε Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki, ενώ συνεργάστηκε με τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα Konrad Adenauer και Friedrich Ebert.

Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις εστιάζουν στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Τουρκία, ΗΠΑ και ΕΕ, και συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Επιπλέον, υπήρξε υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες Ευρωεκλογές.

Ο Σωτήρης Σέρμπος είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία και έχει έναν γιο, τον Νεκτάριο.