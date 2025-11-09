Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
Προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας
Σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, στο Ωδείο Αθηνών, θα μιλήσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 20:00 .
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις