Είναι δημοσιογράφος και υπήρξε εκδότης εφημερίδων και περιοδικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Δημήτρης Κατσικάρης αναλαμβάνει γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Ο κ. Κατσικάρης είναι δημοσιογράφος και υπήρξε εκδότης εφημερίδων και περιοδικών. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων. Σήμερα είναι περιφερειακός σύμβουλος Πειραιά και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

