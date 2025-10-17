Ο Δημήτρης Κατσικάρης αναλαμβάνει γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ
Είναι δημοσιογράφος και υπήρξε εκδότης εφημερίδων και περιοδικών
Ο Δημήτρης Κατσικάρης αναλαμβάνει γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.
Ο κ. Κατσικάρης είναι δημοσιογράφος και υπήρξε εκδότης εφημερίδων και περιοδικών. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων. Σήμερα είναι περιφερειακός σύμβουλος Πειραιά και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
