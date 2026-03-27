Νίκος Ανδρουλάκης στο 4 Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει το σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία» 

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», άνοιξε τις εργασίες του το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο Τάε Κβον Ντο, στο Φάληρο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυβερνών κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη επί της ΝΔ και ότι σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η μέγιστη ενεργοποίηση των στελεχών και των μελών.

«Αδίστακτο σύστημα διακυβέρνησης»

Απευθυνόμενος στην ηγεσία της ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κατάχρηση εξουσίας και υπονόμευση της δημοκρατίας: «Ποιο πολιτικό ήθος επιτρέπει τη δημιουργία παρακρατικού μηχανισμού παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και μελών της κυβέρνησης;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αγνοεί συστηματικά δικαστικές διαδικασίες και έρευνες, όπως στη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τον ίδιο κατήφορο που οδήγησε τη χώρα στην κρίση και τα μνημόνια, θυσιάζοντας κάθε αξία μπροστά στην εξουσία», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας το κόμμα «αμετανόητο» και «καθεστωτικό».

Σκάνδαλα και καταγγελίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η ΝΔ διαχειρίζεται τα εσωτερικά της ζητήματα, σημειώνοντας:

Συχνές αλλαγές υπουργών και προέδρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπονομεύουν τη λειτουργία των θεσμών.

Προτροπή προς βουλευτές να αποχωρούν από την αίθουσα του Κοινοβουλίου, υποβαθμίζοντας τον θεσμό.

Συγκάλυψη παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζοντας «αδιάφορη» υπόθεση την παραβίαση προσωπικών δεδομένων υψηλόβαθμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από ιδιώτες.

«Η ασφάλεια της χώρας υπονομεύεται όταν τέτοια περιστατικά μένουν ατιμώρητα, ενώ οι υπεύθυνοι εκβιάζουν δημόσια», τόνισε, αναφερόμενος στους καταδικασθέντες για τις παράνομες παρακολουθήσεις.