Μητσοτάκης: “Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες – Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε”

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό ο πρωθυπουργός είπε ότι «επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες. Σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».