Μητσοτάκης για τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy: “Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας”

Στην συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στην ExxonMobil, την HelleniQ Upstream και την Energean Hellas για γεωτρήσεις στο Βόρειο Ιόνιο αναφέρθηκε σε μήνυμα του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «ιστορική στιγμή για την ενεργειακή πορεία της χώρας».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του αναφέρει: «Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο».

Ακόμη αναφέρει: «Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο».

Και καταλήγει: «Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».