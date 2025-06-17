Μητσοτάκης: «Τα τελευταία 6 χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας – Η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση»

To παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έδωσε το απόγευμα της Τρίτης (17.06) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρέπει να σας πω ότι φεύγω από αυτήν την εκδήλωση πολύ πιο αισιόδοξος και με πολύ περισσότερη ενέργεια, ακούγοντας όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες, συναρπαστικές θα έλεγα, προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που είτε βρήκαν δουλειά στην Ελλάδα, είτε επέστρεψαν από το εξωτερικό με μία διευκόλυνση από την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, από το ελληνικό κράτος το οποίο με τον τρόπο του έχτισε εκείνες τις απαραίτητες γέφυρες, προκειμένου να συνδεθούν οι προσδοκίες των εργαζομένων με τις απαιτήσεις των εργοδοτών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πράγματι, όταν μιλάμε για την αγορά εργασίας και για την οικονομική μας πολιτική, αναφερόμαστε συχνά σε ψυχρές στατιστικές, οι οποίες από μόνες τους προφανώς έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία έξι χρόνια. Όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου του 2019, η ανεργία ήταν στο 18% και θέλω να θυμίσω ότι τότε η πρώτη προτεραιότητα μας ήταν η δραστική αποκλιμάκωση της ανεργίας και η δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.

Και νομίζω ότι σήμερα, κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ανεργία στη χώρα μας είναι κοντά στο 8%, αλλά ταυτόχρονα με τη μείωση της ανεργίας έρχεται και μια, αυτόματη σε μεγάλο βαθμό, η οποία προκύπτει από τους κανόνες της αγοράς και της ζήτησης, αύξηση των μισθών. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να δημιουργούμε θέσεις εργασίας.

Το ζητούμενο είναι να αυξάνονται και οι μισθοί με έναν ρυθμό τέτοιον που να μπορούν να υποστηρίζουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων. Όμως αυτά τα στατιστικά στοιχεία, λίγη αξία έχουν μπροστά στις προσωπικές ιστορίες τις οποίες ακούσαμε σήμερα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης υπογράμμισε ότι οι μέρες καριέρας δεν είναι μόνο για τους ανέργους, είναι και για εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να ψάξουνε μια διαφορετική δουλειά που να καλύπτει περισσότερο τις προσδοκίες τους.

«Αντιλαμβάνομαι απόλυτα για την καχυποψία των εργοδοτών, οι οποίοι στο παρελθόν, με τον παλιό ΟΑΕΔ μπορεί να μην ήταν συνηθισμένοι σε μια δημόσια υπηρεσία, η οποία λειτουργούσε με κανόνες και προδιαγραφές ιδιωτικού τομέα. Και έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο πολλές εταιρείες εύρεσης εργασίας να αισθάνονται ότι υφίσταται περίπου αθέμιτο ανταγωνισμό από την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, επειδή ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να οργανώνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στους ανθρώπους που γύρισαν από το εξωτερικό, καθώς βρήκαν εργασία στην Ελλάδα και μίλησαν στην εκδήλωση, ο πρωθυπουργός είπε: «Πράγματι, τα χρόνια της κρίσης, εκατοντάδες χιλιάδες, κυρίως νέοι, Έλληνες και Ελληνίδες, έφυγαν από την πατρίδα, απογοητευμένοι από μια χώρα η οποία φαινόταν να οδηγείται σε αδιέξοδο ή ενδεχομένως απελπισμένοι, διότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να βρούνε δουλειά στην Ελλάδα και μπορούσαν να βρούνε δουλειά όμως στο εξωτερικό.

Αυτό πια έχει αλλάξει. Και νομίζω ότι για να πάρει κάποιος την απόφαση να επιστρέψει, προφανώς οι «Μέρες Καριέρας» είναι εξαιρετικά χρήσιμες, διότι δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να έχει μια συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας και των ευκαιριών που προσφέρονται με μία επίσκεψη, μια μέρα, μια δουλειά που θα χρειαζόταν πολύ μεγάλη προσπάθεια να την κάνει, αλλά δεν αρκεί προφανώς μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν καλές δουλειές, πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι παίρνω μια απόφαση και την παίρνω με τη σιγουριά ότι δεν θα ξαναχρειαστεί να φύγει στο εξωτερικό. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πίστη ότι τελικά η χώρα, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση.

Ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Και πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς που μας ακούν και πολλοί που πήραν την απόφαση αυτήν, την πήραν ακριβώς γιατί τελικά έχουν μια πίστη στις δυνατότητες της χώρας και με τον τρόπο τους, όπως μας είπαν, θέλουν να βοηθήσουν σε αυτήν την συνολική προσπάθεια ανόρθωσης της πατρίδας μας. Και εκεί έρχεται το κράτος, η πολιτεία να μπορέσει στο μέτρο του εφικτού να διευκολύνει τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, να επιστρέψουν πίσω και να μεταλαμπαδεύσουν τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους, τα βιώματά τους, στην ελληνική οικονομία.

Διότι το να φύγει κάποιος από την Ελλάδα είναι μία απόφαση που δεν είναι εύκολη και πάντα σε μία ανοιχτή παγκόσμια οικονομία θα φεύγουν άνθρωποι, θα επιστρέφουν άνθρωποι, το ζήτημα είναι ποιο είναι το ισοζύγιο. Για πρώτη φορά πέρυσι, το ισοζύγιο σε ετήσια βάση ήταν θετικό. Περισσότεροι επέστρεψαν στην Ελλάδα απ’ ό, τι έφυγαν και αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη δικαίωση συνολικά των πολιτικών μας στην αγορά εργασίας».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μήνυμα της εκδήλωσης λέγοντας: «Ξέρετε απέναντι στην γκρίνια, στην μεμψιμοιρία, στην μιζέρια η οποία συχνά συνοδεύει τον δημόσιο διάλογο, αυτή η εκδήλωση ήταν ενδεχομένως η καλύτερη απάντηση. Ότι κάτι πράγματι αλλάζει στην Ελλάδα, ότι παρά τις δυσκολίες έχουμε το δικαίωμα, την υποχρέωση θα έλεγα, να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ότι οι πολιτικές μας στην αγορά εργασίας αποδίδουν, ότι σε λίγο θα βρεθούμε και αναφέρουμε εδώ πέρα και στους κοινωνικούς εταίρους, αν δεν έχουμε ήδη βρεθεί στη θέση αυτή, να αντιμετωπίζουμε το ανάποδο πρόβλημα από αυτό το αντιμετωπίζουμε πριν από πέντε χρόνια, εκεί που παλιά οι εργαζόμενοι δεν έβρισκαν δουλειά, τώρα πολλοί εργοδότες δεν βρίσκουν εργαζόμενους που να καλύπτουν τις ανάγκες και τις δεξιότητές τους και αυτό δημιουργεί τελείως καινούργιες προκλήσεις για τις πολιτικές μας στην αγορά εργασίας, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, για τις πολιτικές κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Είναι όμως ένα πιο ευχάριστο πρόβλημα αυτό από το να έχεις ανεργία 18% και να μαστίζεσαι από την ανεργία που τελικά είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση ανισότητας και κοινωνικής αδικίας».

Δείτε την εκδήλωση:

