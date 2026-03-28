Μαρινάκης: «Η Μαρινέλλα ήταν ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια»

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε στους οικείους της Μαρινέλλας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στη δήλωσή του ότι η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε συγκεκριμένα: «Η φωνή της Μαρινέλλας μας συντρόφευσε σε στιγμές της ζωής μας και η παρουσία της σημάδεψε, όσο λίγες, το ελληνικό τραγούδι. Με τη μοναδική της ερμηνεία και τη ζεστή παρουσία της, κατάφερε να αγγίξει καρδιές και να ενώσει γενιές. Δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.»