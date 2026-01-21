Μαρινάκης: “Η Γροιλανδία είναι ευρωπαϊκό έδαφος – Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανές προκλήσεις”

Στο θέμα της Γροιλανδίας αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο το πρωί της Τετάρτης (21/1).

Όπως τόνισε στον Alpha 98,9, η Ελλάδα – όπως και η Ευρώπη συνολικά – δεν πρόκειται να «βάλει νερό στο κρασί της» σε ζητήματα διεθνούς δικαίου. Η Γροιλανδία αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τεθεί υπό διαπραγμάτευση.

Απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για διαστρέβλωση των θέσεων της κυβέρνησης σε εθνικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για «μεγάλο πολιτικό φάουλ».

Για το προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα, κυρίως νομικό, και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε απόλυτη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για συμμετοχή της Ελλάδας σε ενδεχόμενη ανάπτυξη νατοϊκής δύναμης στη Γροιλανδία.

Αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε ικανοποίηση για τον τρόπο ολοκλήρωσης των κινητοποιήσεων αναγνωρίζοντας παράλληλα την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες.

Για το ζήτημα του εμβολίου κατά της ευλογιάς, έκανε λόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ. Τέλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις της απαράδεκτες, τονίζοντας ότι το δικαίωμα στην άμβλωση είναι θεσμικά κατοχυρωμένο στη χώρα