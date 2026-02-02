Μαρινάκης για το “τζάμπα πέθανε” της Αλεξοπούλου: “Δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στην αντιπολίτευση”

Το σχόλιο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου ότι «το τζάμπα πέθανε», αναφερόμενη στο στεγαστικό, σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε για τη φράση της κας Αλεξοπούλου που προκάλεσε αντιδράσεις: «Νομίζω ότι η κυρία Αλεξοπούλου αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες. Δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνει στους πολίτες, σε έναν λαό ο οποίος υπέστη τόση μεγάλη δοκιμασία με τόσες περικοπές λόγω των μνημονίων και των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης, ως αποτέλεσμα της μαξιμαλιστικής πολιτικής των προηγούμενων ετών που χρεοκόπησε την Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η δήλωση αναφερόταν στα κόμματα της Αντιπολίτευσης και στις υποσχέσεις που δίνουν στους πολίτες χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να τις καλύψουν: «Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει η κυρία Αλεξοπούλου ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε αρχικά από το ΠΑΣΟΚ του 1980 και κορυφώθηκε από τον κ. Τσίπρα, δηλαδή η δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση και το τάξιμο περισσότερων, έχει περάσει ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Δηλαδή το “τζάμπα πέθανε” έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έταξαν στους πάντες τα πάντα και έφτασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τους πολίτες».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε επίσης ότι η ίδια η ερώτηση για τα ενοίκια, αφορούσε μόνο ένα ή δύο συγκεκριμένα παραδείγματα εργαζομένων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ η ουσία της δήλωσης της βουλευτού ήταν η κριτική προς τα κόμματα που υπόσχονται «τζάμπα» χρήματα από τους φορολογούμενους: «Παρερμηνεύθηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες. Απευθύνεται όμως ξεκάθαρα στα κόμματα που τάζουν τα λεφτά των φορολογούμενων χωρίς να ξέρουν από πού θα τα πάρουν και πού θα τα δώσουν».