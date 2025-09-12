Κυριάκος Μητσοτάκης: LIVE η συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind Demis Hassabis.

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νομπελίστα επιστήμονα και CEO της Google Deepmind, Ντέμη Χασάμπη, που διεξάγεται στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Athens Innovation Summit.

«Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.