Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: “Μακάρι να κάνει το απονενοημένο διάβημα για να φανεί τι είναι αυτός ο τύπος”

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε η πρόεδρος της “Πλεύσης Ελευθερίας”, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «απονενοημένο διάβημα για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος», επαναλαμβάνοντας, παράλληλα, την πρόταση της για την ονομασία «Το Λαγούμι» για το κόμμα Τσίπρα εξηγώντας ότι η αναφορά της σε «φράγκα της εξουσίας» για τον πρώην πρωθυπουργό «έχουν την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ως πρωθυπουργός».

Στο πλαίσιο αυτό αναρωτήθηκε: «Θέλετε να μου πείτε ότι ο Αρτεμίου με τα Panama Papers μπαινόβγαινε στο Μαξίμου για να δίνει συμβουλές κοινωνικής πολιτικής ή ότι το σκάνδαλο Πετσίτη ήταν σκάνδαλο κοινωνικής πολιτικής;»

Αφού, αναρωτήθηκε ρητορικά «φαίνομαι να τον φοβάμαι;», η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «είναι 26 μήνες βουλευτής άφωνος εντελώς, δεν έχει πάρει τον λόγο μισή φορά στη Βουλή, εισπράττει βουλευτική αποζημίωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απεργάζεται νέο κόμμα αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει.

Η ουσία είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής που είναι βωβός στη Βουλή, ενώ υπάρχουν τόσα φλέγοντα ζητήματα και δίνει συνεντεύξεις ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, στην αλήθεια αυτό που εννοεί είναι ότι τον ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας. Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν έχει καμία δραστηριότητα».