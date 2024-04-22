Κυριάκος Μητσοτάκης: Προήδρευσε σε σύσκεψη για τον προγραμματισμό και το συντονισμό δράσεων της ΝΔ σε όλη την επικράτεια

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεων του κόμματος σε ολόκληρη την επικράτεια, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε επισκόπηση των προετοιμασιών που έχουν γίνει για την προεκλογική περίοδο.

