Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προήδρευσε σε σύσκεψη για τον προγραμματισμό και το συντονισμό δράσεων της ΝΔ σε όλη την επικράτεια

Όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προήδρευσε σε σύσκεψη για τον προγραμματισμό και το συντονισμό δράσεων της ΝΔ σε όλη την επικράτεια
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:18

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δράσεων του κόμματος σε ολόκληρη την επικράτεια, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, στη σύσκεψη συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα και έγινε επισκόπηση των προετοιμασιών που έχουν γίνει για την προεκλογική περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας -«Στάχτη» έγιναν δύο αυτοκίνητα

Σε ισχύ από σήμερα το «Καλάθι των Νονών» -Από τις 24 Απριλίου το «Καλάθι του Πάσχα»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ