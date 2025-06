Το παρών στο συνέδριο «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI» την Παρασκευή 20/6 θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.20 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη Βαρόνη Beeban Kidron, Μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI», στο Ωδείο Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: Παραπομπή Καραμανλή σε προανακριτική για παράβαση καθήκοντος – Δεκτή με 154 “ναι” η πρόταση της ΝΔ

ΗΠΑ: Γιγάντιος πύραυλος της SpaceX εξερράγη στη διάρκεια δοκιμής στο Τέξας – Βίντεο