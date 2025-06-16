iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Τρίτη 16/6

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού την Τρίτη 16/6

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Τρίτη 16/6
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα δώσει την Τρίτη 16/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση, στην εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και την αγορά εργασίας», στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα μιλήσει αύριο, Τρίτη στις 19:30, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

