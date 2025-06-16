Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Τρίτη 16/6

Το παρών σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα δώσει την Τρίτη 16/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση, στην εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και την αγορά εργασίας», στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα μιλήσει αύριο, Τρίτη στις 19:30, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Κόλαση στη Μέση Ανατολή: Αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες από τα νέα ιρανικά χτυπήματα στο Ισραήλ

Δημοσκόπηση GPO: Προηγείται με 26% η ΝΔ, κονταροχτυπιούνται ΠΑΣΟΚ και Πλεύση για τη δεύτερη θέση