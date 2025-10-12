Κατρίνης για την προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη από το Υπουργείο Άμυνας : “Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης”
Η ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Δριμύ κατηγορών εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να περάσει την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στην δικαιοδοσία του υπουργείου Άμυνας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του:
Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;
Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.
Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές.
Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας.
Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις