Κατρίνης για την προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη από το Υπουργείο Άμυνας : “Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης”

Δριμύ κατηγορών εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να περάσει την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στην δικαιοδοσία του υπουργείου Άμυνας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;

Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές.

Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας.

Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή.