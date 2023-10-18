«Καταπέλτης» η Ομπρέλα κατά Κασσελάκη: «Η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ επιδεινώνεται από πολιτικές συμπεριφορές της νέας ηγεσίας του»

Λίγο πριν τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ η «Ομπρέλα» με κείμενο της εξαπέλυσε επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη από τις ΗΠΑ όπου και βρίσκεται.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το κείμενο

Το τελικό αποτέλεσμα των Αυτοδιοικητικών εκλογών συνιστά ρωγμή στην πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη. Παρά τους εκβιασμούς και τις άλλες καθεστωτικές πρακτικές που μετέρχεται η κυβέρνηση, η καταψήφιση κορυφαίων κυβερνητικών υποψηφίων αποτελεί σοβαρό πλήγμα. Που δείχνει ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια για την έκρηξη της ακρίβειας, την κλιματική κρίση, την ανικανότητα του επιτελικού κράτους, καθώς και η ενόχληση για την οικογενειοκρατία και την αλαζονεία – ως σύμπτωμα μάλιστα κυβερνητικού αυταρχισμού και συρρίκνωσης των δημοκρατικών θεσμών – δημιουργούν καταρχήν δυνατότητες για νέες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Οι διεργασίες αυτές διατρέχουν οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Και συνοδεύονται από την επίμονη υψηλή αποχή. Πρόκειται για αστάθμητο παράγοντα απομάκρυνσης και απογοήτευσης των πολιτών από το πολιτικό σύστημα, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει ότι επανέρχεται η προμνημονιακή κανονικότητα.

Ωστόσο, παρά την αποδοκιμασία των κυρίαρχων πολιτικών, στις εκλογές δεν ωφελήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Συνεχίστηκε η εκλογική υποχώρησή του, κάτι που σηματοδοτεί στρατηγική ήττα. Αντιθέτως, ενισχύθηκε εκλογικά το ΚΚΕ καθώς και το ΠΑΣΟΚ ιδιαιτέρως στα αστικά κέντρα όπου είχε καταγράψει χαμηλά ποσοστά στις βουλευτικές εκλογές. Ο δρόμος για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μακρύς ακόμη. Η οποιαδήποτε επωφελής πιθανή συμμαχία με όμορους πολιτικούς χώρους, προϋποθέτει έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται μια βαθύτερη ανασύνταξη της Αριστεράς, που δεν εξυπηρετείται από την υποκατάσταση της πολιτικής-ιδεολογικής αντιπαράθεσης με προσωπικές-επικοινωνιακές μονομαχίες.

Η δημοκρατική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αναγκαία για να ανακόψει τη ραγδαία αναξιοπιστία του, που επιδεινώνεται από πολιτικές συμπεριφορές της νέας ηγεσίας του, που κινείται εκτός των προγραμματικών θέσεων και του Καταστατικού του κόμματος:

Α. Η πολύνεκρη κρίση στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη αντιμετωπίστηκε μονόπλευρα. Η καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς δεν συνοδεύτηκε από την καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης του κράτους του Ισραήλ, επί δεκαετίες, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, επίθεση που αυτές τις μέρες εκτυλίσσεται σε απειλή εθνοκάθαρσης εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οφείλει να εναρμονιστεί με την παράδοση δημοκρατικής αλληλεγγύης του λαού μας, με τη διεθνή απαίτηση για σεβασμό της νομιμότητας καθώς και με την απόφαση του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Επιβάλλεται να πρωτοστατήσουμε σε κινητοποιήσεις για την ειρήνευση και την προστασία των αμάχων, για διεθνείς πρωτοβουλίες προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ για την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ και σε επικοινωνία με τις δημοκρατικές, φιλειρηνικές δυνάμεις που υπάρχουν εκεί.

Β. Η ομιλία του προέδρου Στ. Κασσελάκη στον ΣΕΒ. Για όσα είπε και όσα δεν είπε. Δεν αναφέρθηκε στην ανάγκη να νομοθετηθεί εκ νέου η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή, να κατοχυρωθούν μισθοί και αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους, καθώς οι Συλλογικές Συμβάσεις καλύπτουν μόνο ένα στους τέσσερις εργαζόμενους.

Ο Στ. Κασσελάκης αναφέρθηκε σε προσωπικές απόψεις του για τα stock options που αποτελούν θέσεις του Κ. Μητσοτάκη και είχε αποδοκιμάσει ρητά στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ομιλία του νέου Προέδρου συνοδεύτηκε από την υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων θέσεων, όπως για τη συνεργασία κεφαλαίου και εργασίας και την ευελιξία της εργασίας ως πλαισίου για τη λειτουργία του Κράτους Πρόνοιας. Επιπλέον, είναι αδιανόητο ένα αριστερό κόμμα να μη στηρίζει την αναδιανομή του εισοδήματος μέσω της φορολογικής πολιτικής, να μην κατανοεί το σημερινό πληθωρισμό, παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας – ως φαινόμενο κυρίως από τη μεριά των κερδών, και να μην επιμένει στη φορολόγηση των υπερκερδών.

Γ. Ανάμεσα στους δύο γύρους των εκλογών, ο Στ. Κασσελάκης επέλεξε να απειλήσει δημόσια όσους βουλευτές και άλλους, «υπονομεύουν», κατά τη γνώμη του «την ενότητα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι δεν θα έχουν θέση σε μελλοντικά ψηφοδέλτια του κόμματος». Και αυτό, σε αντίθεση με το άρθρο 39 του Καταστατικού του κόμματος, όπου σαφώς ορίζεται ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων βουλευτών.

Όλες αυτές οι κινήσεις του νέου Προέδρου εξηγούνται από τη συνεχή αναφορά του ότι εκπροσωπεί «αδιαμεσολάβητα το λαό», χωρίς δηλαδή την καταστατικά προβλεπόμενη λογοδοσία και τελικά ερήμην των οργάνων και των μελών.

Δ. Η κοινή γνώμη εμβρόντητη παρακολουθεί στο διαδίκτυο υβριστικές επιθέσεις από ανώνυμα τρολ και οπαδούς του νέου Προέδρου εναντίον στελεχών του κόμματος, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή δημόσια αποκήρυξή τους από τη νέα ηγεσία.

Η δημοκρατική ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επείγει ώστε να ανακοπεί η συνεχιζόμενη πορεία της στρατηγικής ήττας. Αυτό προϋποθέτει να λειτουργήσουν τα όργανα και να γίνει το Έκτακτο Συνέδριο μέσα στις προθεσμίες που είχε αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή τον Νοέμβριο. Μόνο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί, έστω την ύστατη στιγμή, να συγκροτήσει σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας, με πρόγραμμα, κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία. Δηλαδή, με αριστερή φυσιογνωμία, μακριά από τη μετατροπή του σε κεντρώο συστημικό κόμμα.

Η πορεία προς το Συνέδριο δεν πρέπει να σφραγιστεί από πραξικοπηματικές κινήσεις και αρχηγικές-μεσσιανικές πρακτικές που περιθωριοποιούν το κόμμα. Η δημοκρατική λειτουργία είναι αναγκαία για να υπάρξει το κόμμα.

Εργαζόμαστε για την ενότητα της Αριστεράς καθώς η παράδοση του κόμματός μας είναι η ενωτική ανασύνθεση ως μια διαρκής διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Αννέτα Καββαδία

Έφη Καλαμαρά

Κατερίνα Κνήτου

Πάνος Λάμπρου

Χάρις Ματσούκα

Ανδρέας Ξανθός

Πάνος Σκουρλέτης

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Νίκος Φίλης

