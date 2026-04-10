Καστανίδης: «Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου»

Ο Χάρης Καστανίδης άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση ορίου θητειών στους βουλευτές, κάτι που τον θέτει, όπως αναφέρει, εκτός ψηφοδελτίων.

Ειδικότερα, ο κ. Καστανίδης μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 και είπε «η δολιότητα είναι ευφάνταστη», λέγοντας ότι η πρόταση κατατέθηκε από την ηγεσία του κόμματος και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται ότι η πολιτική του παρουσία εξαρτάται από αποφάσεις της ηγεσίας: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ», δήλωσε.