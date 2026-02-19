Κακλαμάνης για φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ, όχι μόνο αυτές που είδαμε

Στο γεγονός ότι υπάρχει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews τόνισε πως με βάση την ενημέρωση που έχει από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς των διεθνών οίκων δημοπρασιών που απαγορεύουν την πώληση τεκμηρίων που αποτελούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ανάγκασε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής.