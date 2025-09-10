Κ. Μητσοτάκης: Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού
O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.
Στη συνέχεια στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου.
