Κ. Μητσοτάκης: Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη συνέχεια στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου.