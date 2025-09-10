Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Κ. Μητσοτάκης: Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κ. Μητσοτάκης: Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη συνέχεια στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου.

