Η Δέσποινα Τσαγγάρη, Πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου για τον διορισμό της κας Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της Προέδρου της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής συγκρότησης του νέου θεσμού, επισημαίνοντας ότι «σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίσαμε για την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, προχωρήσαμε αμέσως, όπως προέβλεπαν οι μεταβατικές διατάξεις, στη διαδικασία επιλογής του πρώτου διοικητή». Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, «η κα Τσαγγάρη προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά και έχει πλήρη γνώση της λειτουργίας της», υπογραμμίζοντας «ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για να ξεκινήσει τη λειτουργία αυτού του θεσμού, στην πρώτη και πιο δύσκολη φάση του».

Η κα Τσαγγάρη σημείωσε ότι, «γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί η αγορά και πώς λειτουργούν οι εταιρείες, έρχομαι ως άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον». Επεσήμανε, επίσης, πως «εάν αυτή η Αρχή δημιουργηθεί και λειτουργήσει στα πλαίσια των θεσμών που έχουν οριστεί, θα είναι πολύ αποτελεσματική».