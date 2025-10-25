Φώφη Γεννηματά: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της – Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Βοσδογάνη

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα (25.10) από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Ήταν 25 Οκτωβρίου 2021, όταν η πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έφυγε» από τη ζωή.

Ο στενός της συνεργάτης και διευθυνυτής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Βοσδογάνης έκανε μία ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη της.

«Η πολιτική κληρονομιά της Φώφης Γεννηματά δεν χωρά σε νόμους ή σε αποφάσεις. Δεν χωρά σε ένα πρόγραμμα…

Ήταν και είναι φως, ήθος και τόλμη. Μια υπενθύμιση, ένα παράδειγμα, του πώς μπορείς να είσαι δυνατός χωρίς να χάσεις την ψυχή σου.

Δεν σε ξεχνάμε ποτέ.

Η πολιτική θα είχε άλλο πρόσωπο, αν ήσουν εδώ» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.