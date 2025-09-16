Φάμελλος: «Στηρίζουμε τους ανθρώπους του πνεύματος, απέναντι στην κυβέρνηση που αμφισβητεί ακόμα και την ελεύθερη γνώμη»

Το παρών στην 53η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την Τρίτη 16/9.

«Με την παρουσία μας στην Έκθεση Βιβλίου στηρίζουμε και τους ανθρώπους του βιβλίου αλλά και το βιβλίο. Παροτρύνουμε τους φίλους και τις φίλες να έρθουν εδώ και να στηρίξουν την ελληνική παραγωγή βιβλίου» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Είναι δύσκολα χρόνια και οι άνθρωποι του πολιτισμού, της διανόησης θέλουν στήριξη. Όπως και οι εκδότες θέλουν στήριξη από την Πολιτεία. Γιατί δεν έχουμε συγκροτημένη πολιτική για το βιβλίο και ακόμα και τα φορολογικά μέτρα δεν είναι ολοκληρωμένα και δεν ευνοούν τον πλουραλισμό. Δεν ευνοούν όλους τους μικρούς εκδότες και τους μικρούς παραγωγούς.

Εμείς θέλουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για το βιβλίο που να στηρίζει και τις βιβλιοθήκες, κάτι το οποίο επίσης έχει μείνει ημιτελές. Χρειάζεται να στηρίξουμε και τους Έλληνες δημιουργούς, τους ανθρώπους του πνεύματος.

Γιατί σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αμφισβητεί τη διαφάνεια, τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά ακόμα και την ελεύθερη τοποθέτηση γνώμης, πρέπει οι άνθρωποι του πνεύματος να μιλάνε ελεύθερα και εμείς είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε».