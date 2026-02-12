Φάμελλος: “Σκάνδαλο της κυβέρνησης η διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα”

Τις επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα αποτελέσματα της συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι στην εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία και στρατηγική με βάθος.

Ακολούθως εξήγησε: «Είμαστε επιφυλακτικοί μετά τα συσσωρευμένα διπλωματικά λάθη των τελευταίων ετών (τουρκολιβυκό σύμφωνο, εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μυστική διπλωματία, αναβολή προηγούμενης συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, διακοπή ερευνών για το καλώδιο).

Αφού σημείωσε ότι «σαφώς και πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία», έθεσε μία σειρά ερωτήματα: «Αντίθετα, χθες είδαμε μία καθυστερημένη συνάντηση (από το 2024) που ανέδειξε το έλλειμμα στρατηγικής. Γιατί δεν κάναμε κανένα βήμα και έχουμε έλλειμμα στρατηγικής για επίλυση της μόνης διαφοράς (θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) με προσφυγή στη Χάγη; Σωστά τέθηκε το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία. Γιατί όμως δεν τέθηκε το θέμα του καλωδίου Ελλάδας Κύπρου που έχει παγώσει με προκλητική αντίδραση της Τουρκίας; Γιατί στο μεταναστευτικό-προσφυγικό δεν απαιτήσαμε την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016, την οποία η Τουρκία έχει θέσει υπό αναστολή;».

Συμπυκνώνοντας είπε: «Δώσαμε απλά παράταση χρόνου στα προβλήματα. Η αδράνεια δεν αποτελεί στρατηγική. Αντίθετα η καθυστέρηση στην επίλυση διαφορών δημιουργεί τετελεσμένα».

Αναφερόμενος στα εργασιακά ξεκίνησε από το δυστύχημα στην «Βιολάντα» λέγοντας: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει ένα εφιαλτικό περιβάλλον για τον κόσμο της εργασίας. Τα τραγικά αποτελέσματα των εργατικών δυστυχημάτων αποδεικνύουν όχι απλά την αποτυχία σας αλλά την ευθύνη σας. Το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας “Βιολάντα” δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σημειώνεται μετά από ένα αρνητικό ρεκόρ ατυχημάτων σε χώρους εργασίας το 2025, ενώ μετά το δυστύχημα στα Τρίκαλα είχαμε θανατηφόρα στη Χαλκίδα, στη Μεσσηνία, εν ώρα εργασία».

Απευθυνόμενος προς την υπουργό Εργασίας είπε: «Μετατρέψατε την Ειδική γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε Ανεξάρτητη Αρχή για να λέτε δεν έχω ευθύνη. Επιλέξατε την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Επιτεθήκατε στο συνδικαλιστικό δικαίωμα με τραγικά αποτυπώματα και στα δυστυχήματα. Αν υπήρχε σωματείο στη Βιολάντα, θα είχε αναδειχθεί η δυσοσμία και η διαρροή προπανίου. Αφαιρείτε κάθε δικαίωμα στον εργαζόμενο για να μην τολμάει να μιλήσει. Δεν είναι μόνο τέσσερις ελεγκτές μαζί με την προϊσταμένη για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα; Δεν έγιναν πέρυσι λιγότεροι από 600 έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι; Χρειάζονται περισσότερα από 15 χρόνια για να πάει έλεγχος σε όλες χωρίς τίποτα έκτακτο. Μαζί με τους έκτακτους βάλε 30 χρόνια.

Και μετά έχετε το θράσος να λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη;».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει καταργήσει εργασιακά δικαιώματα που πολλαπλασιάζουν την εργασιακή ανασφάλεια και εξήγησε:

-κατάργηση αιτιολόγησης των απολύσεων,

-κατάργηση 8ώρου και εγκαθίδρυση 13ωρης εργασίας

-κατάργηση συνευθύνης και ευθύνης εργολάβου,

-διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων,

-αύξηση του ανώτατου ορίου υπερωριών ετησίως,

-μείωση των προστίμων για παραβάσεις,

-απελευθέρωση των απολύσεων,

-μετατροπή της ζωής των εργαζομένων και ειδικά των νέων σε λάστιχο με ευέλικτες μορφές εργασίας 2 ημερών,

-πλήρης υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και της Διαιτησίας.

Συνεχίζοντας την επίθεση είπε: «Παράλληλα είμαστε στην τελευταία θέση μέσου μισθού και της αγοραστικής δύναμης. Με τον μισθό να μην φτάνει για το 60% των νοικοκυριών. Με την τιμή στο κρέας, λόγω Τσικνοπέμπτης σήμερα, να έχει διπλασιαστεί από το 2019. Με το νοίκι να ξεπερνά το 35% του μισθού. Πώς θα ζήσει έτσι μία οικογένεια;».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο «σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Αδιαμφισβήτητα πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κ. Παναγόπουλου στο θέμα αυτό. Και οφείλει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ γιατί είναι θέμα ηθικής τάξης και για τον συνδικαλιστικό φορέα. Όμως εδώ αποκαλύπτεται ότι το πρόσωπο κλειδί, που ήταν “Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει”, ήταν η κ. Στρατινάκη. Εταιρείες του συζύγου της εμπλέκονται. Και εδώ υπάρχει σαφέστατα ευθύνη των υπουργών Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας, Κεραμέως και Παπαθανάση. Και απαιτούνται απαντήσεις και για τις αναθέσεις του κ. Κυρανάκη. Σας είπα, από όπου και να σας πιάσει κανείς, λερώνεται. Το σκάνδαλο που αποκαλύπτεται είναι ακόμα ένα κυβερνητικό σκάνδαλο. Όποιοι και να ήταν οι εκτελεστές και οι ωφελούμενοι δεν μπορούσε να στηθεί χωρίς πλάτες από τα υπουργεία».

Επικεντρώνοντας στο νομοσχέδιο, αφού σημείωσε ότι η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια, με συνεχόμενες παρεμβάσεις, κάνει ό,τι μπορεί για να μην επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρόσθεσε:

– δεν ακυρώνονται οι περισσότερες αντεργατικές ρυθμίσεις

– δεν επανέρχεται η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία αν επανερχόνταν θα ανέβαζε το τωρινό ελληνικό ποσοστό κάλυψης από 24%, σε 60% περίπου

– δεν επανέρχεται το δικαίωμα των συνδικάτων για μονομερή προσφυγή στην διαιτησία

δεν ισχυροποιείται η θέση των εργαζομένων όπως με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Με το νομοσχέδιο, είπε, «πλέον ορίζονται η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και οι τιμές των προϊόντων, ως κριτήρια για να μην επεκταθεί η συλλογική σύμβαση, ή για να μην την εφαρμόσει μια επιχείρηση».

Γενικεύοντας είπε: «Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία. H μόνη σταθερότητα που επιφυλάσσει είναι στα σκάνδαλα και στην ανασφάλεια των εργαζομένων. Είναι χρέος μας να σταματήσουμε αυτήν την κατρακύλα».

Απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, είπε ότι «υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε κοινές πρωτοβουλίες και για τα θέματα της εργασίας, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της ασφάλειας της εργασίας. Για το χώρο της εργασίας η μόνη προοπτική είναι το πρόγραμμα της Προοδευτικής Ελλάδας. Με μια προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και θα φέρει την αξιοκρατία και την πρόοδο στη χώρα μας».