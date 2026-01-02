Φάμελλος: “Η κυβέρνηση διαχειρίζεται το δημογραφικό και την αποκέντρωση με επικοινωνιακούς όρους και αποσπασματικά μέτρα”

“Η κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια αποκαλύπτει ξεκάθαρα το αδιέξοδο των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ. Αγρότες που δεν βλέπουν μέλλον, χωριά που ερημώνουν, νέοι και νέες που εγκαταλείπουν τον τόπο τους και μια χώρα που συρρικνώνεται δημογραφικά” αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σε άρθρο του στην ιστοσελίδα xronos.gr.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος αναφέρει:

“Η κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια αποκαλύπτει ξεκάθαρα το αδιέξοδο των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ. Αγρότες που δεν βλέπουν μέλλον, χωριά που ερημώνουν, νέοι και νέες που εγκαταλείπουν τον τόπο τους και μια χώρα που συρρικνώνεται δημογραφικά.

Δεν πρόκειται για συγκυριακά φαινόμενα, αλλά για το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που δεν έχουν ως προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αντίθετα τις υπονομεύουν.



Η κυβέρνηση διαχειρίζεται το δημογραφικό και την αποκέντρωση με επικοινωνιακούς όρους και αποσπασματικά μέτρα.

Όμως ο πληθυσμός έχει μειωθεί σημαντικά σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σε εθνικό επίπεδο το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων παραμένει αρνητικό, με 100 γεννήσεις ανά 185 θανάτους, ενώ οι ακριτικές περιφέρειες έχουν τη μεγαλύτερη δημογραφική απώλεια την τελευταία δεκαετία.



Χωρίς εργασία, δημόσιες υπηρεσίες, ταχυδρομεία και τράπεζες, σχολεία και υγειονομική κάλυψη, καμία νέα οικογένεια δεν μπορεί να μείνει στον τόπο της. Η δημογραφική συρρίκνωση δεν είναι φυσικός νόμος. Είναι πολιτικό αποτέλεσμα.

Η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα, το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ελλιπείς διασυνδέσεις, το κλείσιμο εργοστασίων, οδηγούν στο φαινόμενο της νεομετανάστευσης, αλλά και στην αδυναμία των νέων να μείνουν στον τόπο τους, να φτιάξουν οικογένεια, να δημιουργήσουν και να προκόψουν.

Παρά τις κυβερνητικές κορώνες, ο τελευταίος προϋπολογισμός δεν στηρίζει την κοινωνία, αλλά υλοποιεί μια μνημονιακή πολιτική λιτότητας χωρίς μνημόνια. Χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη.

Είμαστε τελευταίοι στον μέσο μισθό στην ΕΕ, 2,2 φορές κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Και η όποια μικρή αύξηση στον κατώτατο μισθό, εξαφανίζεται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

1,6 εκατομμύρια μισθωτοί ζουν με μισθό κάτω από 950 ευρώ τον μήνα, την ώρα που πολλοί από αυτούς δίνουν πάνω από το 1/3 του εισοδήματός τους για ενοίκιο και αγωνιούν είτε βρίσκονται μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ, είτε από το κόστος ενέργειας, είτε πληρώνοντας από την τσέπη τους για Υγεία και Παιδεία, αφού και σε αυτούς τους τομείς είμαστε πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες στην ΕΕ.

Στον αγροτικό τομέα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Όταν ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του, η εγκατάλειψη της γης γίνεται αναγκαστική επιλογή.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει βαρύτατες ευθύνες για μια συνολική κρίση αξιοπιστίας και θεσμών. Τα σκάνδαλα, η γενικευμένη αδιαφάνεια, η απαξίωση του κράτους δικαίου, η υποβάθμιση της Βουλής αποκαλύπτουν ένα καθεστώς που δεν λογοδοτεί και δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

Η Ελλάδα, όμως, έχει ανάγκη από ένα άλλο μέλλον, μία άλλη προοπτική. Έχει ανάγκη από προοδευτικές πολιτικές που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά των ακριτών μας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτό αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Απαιτείται στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής, ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά, ενίσχυση των συνεταιρισμών, δίκαιες τιμές από το χωράφι στο ράφι, αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα και στα φάρμακα, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του για τις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 30.000 ευρώ.

Απαιτούνται προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ σε Υγεία και Παιδεία ώστε ο καθένας να έχει τον γιατρό του και δάσκαλο για το παιδί του όπου και αν βρίσκεται.

Απαιτείται κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και δημόσια πολιτική για τη στέγη με προσφορά κατοικιών με μειωμένο ενοίκιο, φοιτητική στέγη και δωρεάν στέγη για τους δημόσιους λειτουργούς στην περιφέρεια για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Και παράλληλα απαιτείται φορολόγηση των υπερκερδών και του άδικου υπερπλουτισμού ώστε να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης που θα στηρίζει τους ακρίτες, τους νέους και τους μικρομεσαίους.

Έτσι αλλάζει η κοινωνία προς το καλύτερο. Άλλωστε, η αλλαγή πορείας είναι κοινωνική ανάγκη και εθνικό συμφέρον. Διότι, μια χώρα που εγκαταλείπει την ύπαιθρο και κλείνει τα μάτια στη δημογραφική κρίση, υπονομεύει το μέλλον της.

Η προοδευτική απάντηση οφείλει να είναι καθαρή. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τον άνθρωπο και πολιτικές που υπηρετούν τη Δημοκρατία και τη συνοχή της κοινωνίας. Μία πραγματική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα. Για αυτή έχουμε δεσμευθεί ότι θα αγωνιστούμε.

Για το λόγο αυτό καλούμε σε συνεργασία όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας και όλους τους δημοκράτες και δημιουργικούς πολίτες.



Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει”.