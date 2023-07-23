Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις φωτιές – “Η Ελλάδα χειρίζεται αυτή τη δύσκολη κατάσταση με επαγγελματισμό”

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να εκφράσει την υποστήριξή της στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter, η Ελλάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Κάλεσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μας στην Ελλάδα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και ισχυρό κύμα καύσωνα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα χειρίζεται αυτή τη δύσκολη κατάσταση με επαγγελματισμό, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή εκκένωση χιλιάδων τουριστών και μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Οι πυροσβέστες της ΕΕ βρίσκονται ήδη στο έδαφος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Μεγάλες αναζωπυρώσεις και στα τρία μέτωπα

Φωτιά στην Περίθεια Κέρκυρας – Μήνυμα 112 για εκκένωση πέντε οικισμών