Δούκας: Να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επιλογές του αλλά και τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ άφησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας μιλώντας στο Action24 τόνισε πως «αυτόνομη πορεία δε σημαίνει “κλείνομαι στο καβούκι μου”», ενώ μεταξύ άλλων ζήτησε να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές.

Παράλληλα, κάλεσε να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.