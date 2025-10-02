Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό: “Προχωράει με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε τα προβλήματα με τον ερασιτέχνη”

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηνών, Χάρη Δούκα.

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα .Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν την θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά -ιδιωτικά και δημόσια- είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες», πρόσθεσε.