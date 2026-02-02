Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι ετοιμάζει η κυβέρνηση στην αναθεώρηση του Συντάγματος για την άρση μονιμότητας – Τι ισχύει σήμερα

Ένας από τους βασικούς άξονες της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, όπως τον παρουσίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα, αφορά τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μια σύγχρονη, φιλική προς τον πολίτη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση οφείλει να βασίζεται στη διαρκή αξιολόγηση, επισημαίνοντας πως η μονιμότητα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί «σε μια εντελώς νέα βάση».

Επιστολή προς τους βουλευτές της ΝΔ

Παράλληλα με το διάγγελμα, ο πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία τόνισε ότι το Σύνταγμα του 1975 χρειάζεται προσαρμογές στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει προς αναθεώρηση περιλαμβάνονται η λειτουργία της Δικαιοσύνης, η μονιμότητα στο Δημόσιο, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

«Οι μεγάλες αδράνειες στη λειτουργία του κράτους καθιστούν αναγκαία την καθολική καθιέρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι διευκρινίσεις Μαρινάκη

Διευκρινίσεις για το ζήτημα παρείχε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως ανέφερε, σήμερα η απόλυση δημοσίου υπαλλήλου είναι ήδη δυνατή σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι διαφορετικό. Πάμε σε αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της συνέπειας, όχι απαραίτητα για την απόλυση, αλλά και για την επιβράβευση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σύνδεση αξιολόγησης και μονιμότητας είναι προς όφελος των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τι προβλέπει σήμερα το Σύνταγμα

Το άρθρο 103 του Συντάγματος κατοχυρώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις, προβλέποντας ότι δεν μπορούν να απολυθούν, να υποβιβαστούν ή να μετατεθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, όπως η συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας ή η παύση με δικαστική απόφαση.

Τι ισχύει σήμερα για τις απολύσεις

Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις από τη μονιμότητα για ανώτατα διοικητικά στελέχη και προσωπικό πολιτικών γραφείων, ενώ η πρόσληψη στο Δημόσιο γίνεται μέσω αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.