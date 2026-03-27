Δαβάκης για δηλώσεις αρχηγού ΓΕΕΘΑ στη Bild: “Δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής πολιτικής”

«Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας καθορίζεται θεσμικά από την Κυβέρνηση και εκφράζεται μέσω των αρμοδίων οργάνων της με συνέχεια και συνέπεια. Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στην σύρραξη. Η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι μέρος της λύσης, είναι πάροχος ασφαλείας και σταθερότητας» τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με την ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία και τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΕΑ Δημήτρη Χούπη στην εφημερίδα Bild.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η στάση της Ελλάδας αποδεικνύεται όχι με λόγια αλλά με έργα. Με την συνεπή συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς αποστολές ειρήνης, σταθεροποίησης και ασφάλειας στο πλαίσιο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ».

Ο κ. Δαβάκης ανέφερε ότι «θέση της Κυβέρνησης για τη Μέση Ανατολή είναι σαφής, συνεπής και επαναλαμβανόμενη σε όλα τα διεθνή fora, συμπεριλαμβανόμενου και του ΣΑ του ΟΗΕ που είμαστε μη μόνιμο μέλος για την περίοδο αυτή. Με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, προστασία των αμάχων, αποφυγή κάθε περαιτέρω κλιμάκωσης και προώθηση διπλωματικών λύσεων. Η χώρα μας δεν προσεγγίζει αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με όρους μονομερούς υποστήριξης στρατιωτικών ενεργειών αλλά εργάζεται για την σταθερότητα και την αποκλιμάκωση όπως έχει αναφέρει κατ’ επανάληψη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Σε ό,τι αφορά τα περί αλλαγής καθεστώτων σε χώρες, ο υφυπουργός είπε ότι «θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Η Ελλάδα δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτων. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική τρίτων χωρών δεν αποτελούν αντικείμενο τοποθέτησης της ελληνικής Κυβέρνησης. Η χώρας μας, σέβεται απολύτως την κυριαρχία του κάθε Κράτους και της μη παρέμβασης. Η Ελλάδα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ειρήνη, όπως στην περίπτωση στήριξης στο Λίβανο τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και αμυντικής διπλωματίας, με στόχο την σταθερότητα σε αυτή την χώρα».

Για την ανάπτυξη της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία είπε ότι «αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών αμυντικής συνδρομής με καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Οι Patriot είναι στην Σαουδική Αραβία από το 2021, πέντε χρόνια τώρα. Αυτό δεν συνιστά εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις» και αναρωτήθηκε «τι θα έπρεπε; να τους πάρουμε και να φύγουμε μόλις ξεκίνησαν οι πολεμικές επιθέσεις, πως θα τιμούσαμε την υπογραφή μας απέναντι στην Σαουδική Αραβία ή να βλέπαμε τους επιθετικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν και να τους αφήναμε να περάσουν;».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι «οι ΕΔ υπό την ηγεσία τους συμβάλλουν καθοριστικά στη υλοποίηση της αμυντικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν».

Ο στρατηγός Χούπης επισήμανε πως «είναι εκλεκτό στέλεχος των ΕΔ με μακρά διαδρομή και πλήρη επιστημονική συγκρότηση». Οι δηλώσεις στην γερμανική εφημερίδα Bild είπε «εντάσσονται εντός ενός ευρύτερου δημόσιου διαλόγου που έχει αναπτυχθεί εδώ και έναν περίπου μήνα για ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας» και σημείωσε ότι «αυτές δεν συνιστούν και δεν μπορούν να εκληφθούν ως αυτοτελής διατύπωση κυβερνητικής θέσης ή πολιτική» προσθέτοντας ότι «οι απόψεις του Αρχηγού στην εφημερίδα στηρίχθηκαν σε μια σειρά διαδοχικών ερωτήσεων- απαντήσεων, από τις οποίες απομονώθηκαν συγκεκριμένες φράσεις. Ο Αρχηγός περιέγραψε την πολυπλοκότητα της κατάστασης από την δική του επιχειρησιακή οπτική, επισημαίνοντας μάλιστα την ανάγκη ενός σημαντικού περιορισμού της συγκεκριμένης κρίσης-σύγκρουσης».

Ο κ. Δαβάκης ξεκαθάρισε στον βουλευτή ότι «από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ δεν ξέφυγε τίποτα. Παρουσίασε την εξιστόρηση της κρίσης και έκανε μια επιχειρησιακή προσέγγιση με βάση την εμπειρία και την τεχνολογική του γνώση».

Ο υφυπουργός, αναφορικά με την φρεγάτα ΥΔΡΑ στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε πως «αυτή βρίσκεται εκεί πολύ καιρό μαζί με άλλες χώρες. Πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα προστατεύει την ναυσιπλοΐα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την χώρα μας που είναι ηγέτης στην ναυσιπλοΐα και ναυτιλία».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε ότι «δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι δεν εμπλεκόμαστε στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρριψη δύο Ιρανικών πυραύλων από ελληνικά Patriot» ενώ χαρακτήρισε «πολεμοχαρείς τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτρη Χούπη στη Γερμανική εφημερίδα Bild». Ο βουλευτής υποστήριξε ότι «η Ελλάδα τo τελευταίο διάστημα εμπλέκεται όλο και περισσότερο στον πόλεμο, παρά ότι οι υπουργοί της Κυβέρνησης δηλώνουν ότι δεν θέλουν την εμπλοκή της χώρας». Πριν οκτώ ημέρες, είπε ο κ. Καζαμίας «η ελληνική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν χρησιμοποιώντας την συστοιχία Patriot. Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ « Τζεραλντ Φορντ» έφτασε και πέρασε αρκετές ημέρες στην βάση της Σούδας και σαν να μην έφταναν αυτά είχαμε και τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στην γερμανική εφημερίδα Bild το περασμένο Σαββατοκύριακο, που μεταξύ άλλων είπε “πως ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με το μεγάλο όραμα να καταστρέψουν όλε στις απειλές που δεν σχετίζονται με το Ισραήλ αλλά με την διεθνή κοινότητα” συνεπώς τον υποστηρίζει (εν. τον πόλεμο) και συνεχίζει στην συνέντευξη του λέγοντας ότι “ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα περιοριστεί μέσω της αλλαγής του καθεστώτος στο Ιράν”» μια θέση που όπως παρατήρησε ο βουλευτής «είναι μια θέση που η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν έχει διατυπώσει». Ο κ. Καζαμίας ζήτησε από τον υφυπουργό να διαβεβαιώσει εάν «οι δηλώσεις αυτές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ απηχούν τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης ή είναι δική του ατζέντα».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάζοντας τις απαντήσεις του κ. Δαβάκη αναφορικά με τις δηλώσεις του στρατηγού Χούπη ανέφερε: «μας λέτε ότι θεωρείτε ότι ήταν ένα “λαθάκι” και τον καλύπτεται πλήρως» όταν όμως «βρισκόμαστε στα παρασκήνια του θεάτρου των επιχειρήσεων και όλοι μας βλέπουν ότι πάμε να μπούμε στο θέατρο των επιχειρήσεων». Αυτό δείχνει, πρόσθεσε ο κ. Καζαμίας, ότι «ή δεν έχετε την αυστηρότητα που χρειάζεται ως Κυβέρνηση για να εξασφαλίζετε την συγκράτηση του Αρχηγού των ΕΔ ή ο κ. Χούπης εξυπηρετεί την εσκεμμένα διφορούμενη πολιτική της Κυβέρνησης, που από τη μια μιλάει για αποκλιμάκωση και από την άλλη θέλει να συνεχίζεται ο πόλεμος». Ο βουλευτής επίσης μεταξύ άλλων έθεσε θέμα απόσυρσης της ελληνικής παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού μας στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα. Επικαλούμενος δημοσίευμα εφημερίδας είπε ότι «το Πρακτορείο Ειδήσεων της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν παρέχουν ζωτικά αγαθά στην διάρκεια του πολέμου. Θέλουμε η Ελλάδα να ονομάζεται μαζί με το Αζερμπαϊτζάν σε σχέση με την σύρραξη αλλά να αντιμετωπίζεται μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ που είχαν πει ότι δεν θέλουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο».