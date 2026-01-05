Χαρακόπουλος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: Με τους ανθρώπους που ξαγρυπνούν για την υγεία μας

«Η πιο πολύτιμη ευχή που συνοδεύει τα ‘χρόνια πολλά’ είναι αυτή για την υγεία. Αγαθό που συνειδητοποιούμε την αξία του όταν δοκιμάζεται. Και τότε προσφεύγουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, που στέκεται όρθιο πρωτίστως χάρη στο έμψυχο δυναμικό που το υπηρετεί. Ήρθα, λοιπόν, στο Γενικό Νοσοκομείο για να ευχηθώ στους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, ξαγρυπνούν για να είμαστε όλοι οι άλλοι ήσυχοι. Θέλω, όμως, με αφορμή και τις ευχές για το νέο έτος να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όλους όσοι εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, συχνά υπερβάλλοντας εαυτούς, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου ενημερώθηκε από τον διοικητή του, Γρηγόρη Βλαχάκη, και εκπροσώπους του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ο Θεσσαλός πολιτικός συζήτησε με τους παριστάμενους τα σημαντικότερα ζητήματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πορεία των έργων σχετικά με τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου, την συνολικότερη ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση των ΤΕΠ καθώς και άλλων κλινικών, ενώ περιηγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους της παιδιατρικής κλινικής και συνομίλησε με ασθενείς. Ως εξέχον θέμα αναφέρθηκε η ενίσχυση του νοσοκομείου σε έμψυχο δυναμικό, καθώς η επισκεψιμότητά του είναι μεγάλη, τα περιστατικά πολλά και το υπάρχον προσωπικό εργάζεται σε εντατικούς ρυθμούς για να ανταποκριθεί. Το νοσηλευτικό προσωπικό έθιξε το ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών και ζήτησε να επισπευστεί ο χρόνος υλοποίησής του.

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος δεσμεύτηκε ότι και από τη θέση ευθύνης του γενικού γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα είναι αρωγός στη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης του ιδρύματος.