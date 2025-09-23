Αρναούτογλου: Δεν είναι δυνατόν η χώρα να καίγεται κάθε καλοκαίρι, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια μένουν αναξιοποίητα

Έλλειψη βούλησης και ικανότητας να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καταλογίζει στην κυβέρνηση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατέστησαν σαφές και ξεκάθαρο ότι οι πόροι υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η βούληση και η ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να τους ενεργοποιήσει και να τους διοχετεύσει αποτελεσματικά. Δεν είναι δυνατόν η χώρα να καίγεται κάθε καλοκαίρι, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια μένουν αναξιοποίητα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, κατά τη συζήτηση της Ειδικής Έκθεσης 16/2025 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απάντηση των ευρωπαϊκών θεσμών ήταν σαφής: «Συνεργαζόμαστε με τους δήμους και τις περιφέρειες. Και η μεγάλη μας προσπάθεια είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων τους: η αύξηση της διοικητικής ικανότητας, της ικανότητας να αντιμετωπίζουν τις δασικές πυρκαγιές, να υλοποιούν τις σωστές επενδύσεις. Και γι’ αυτόν τον σκοπό υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής χρηματοδότηση. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να την ενεργοποιήσουν».