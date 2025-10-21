Αριστέα Βολιτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Παραβατικές συμπεριφορές μεμονωμένες μπορεί να υπάρχουν”

«Ο ρόλος της θέσης μου, ως διευθύντρια σε κρίσιμη διεύθυνση, δεν μου δίνει το δικαίωμα να αποφανθώ αν υπάρχει ή όχι σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό, είναι κάτι που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή που συστάθηκε, το διερευνά και θα καταλήξει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας μεγάλος Οργανισμός και μπορεί να υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές».

Αυτό δήλωσε η Αριστέα Βολιτάκη, υπάλληλος από το 2002 του ΟΠΕΚΕΠΕ και προϊσταμένη της διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας από τον Ιούλιο 2020 μέχρι σήμερα, κατά την κατάθεση της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση;» ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Σε καμία εγκληματική οργάνωση δεν συμμετέχω. Δεν πιστεύω ότι λειτουργούν οργανωμένες παράνομες ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν, μεμονωμένες όμως», απάντησε.

Την ίδια στερεότυπη απάντηση έδωσε και στις επίμονες ερωτήσεις άλλων βουλευτών τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης.

«Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει αυτό τον ρόλο για να αποφανθεί», επέμεινε και η ίδια.

Η κυρία Βολιτάκη μίλησε για «διαχρονικές παθογένειες του Οργανισμού, που δυσκολεύουν το έργο του, όπως η μη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών», και για «προσπάθειες των υπαλλήλων να μην υπάρχουν ζημιές στο ταμείο καθώς έχει να διαχειριστεί έναν τεράστιο όγκο πληρωμών ύψους 9 δισ. ευρώ».

Αρνητική εμφανίστηκε στις ερωτήσεις «αν κατά τη διάρκεια της πολύχρονης άσκησης των καθηκόντων της, δέχθηκε ή ένιωσε πιέσεις από κάποια στελέχη».

«Πιέσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις δεχόμαστε -και από αγροτοσυνδικαλιστές- σε διαφορετικά στάδια, για φακέλους πληρωμής που καθυστερούν, αλλά ο καθένας από εμάς οφείλουμε να διεκπεραιώνουμε την εργασία μας και να προωθούμε στο λογιστήριο τις επιλέξιμες πληρωμές», είπε.

Επίσης, η κυρία Βολιτάκη, κληθείσα να απαντήσει σε ερώτηση για τον εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ Μόσχο Κορασίδη, ανέφερε ότι «ασκούσε θεσμικές παρεμβάσεις και έκανε θεσμικές επισκέψεις για πληρωμές, μεταφέροντας αντιρρήσεις, παράπονα και απογοήτευση για το σύνολο των αιτημάτων των αγροτών και όχι για συγκεκριμένες περιπτώσεις».

«Προδήλως αντικανονικές» χαρακτήρισε τις προκαταβολές πληρωμών που δόθηκαν το 2022 με εντολή του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, σημειώνοντας ότι είχαν εκφραστεί διαφωνίες ενώ διετέλεσε και αφορμή για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ταυτόχρονα, απέρριψε ότι αρνιόταν η ίδια τη διενέργεια ελέγχων, όπως της καταλόγισε ο κ. Σημανδράκος.

Ανέφερε ακόμα, ότι την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023, πληρώθηκαν 4.975 δεσμευμένα ΑΦΜ, σημειώνοντας ότι «αν και υπήρχε κωδικός δέσμευσης, διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης».

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, είπε ότι δεν ήταν απαίτηση από το θεσμικό πλαίσιο ο έλεγχος των μισθωτηρίων, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρχε μεγάλη δήλωση ζώων την περίοδο 2019-20.

«Είχαν διαπιστωθεί -και το συζητάγαμε στις συναντήσεις που είχαμε- ότι παρατηρείται ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση δηλώσεων ζώων το 2019-2020 που δεν συνδέεται με γεννήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, τα 7 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν στην Κρήτη, είχαν ως αποτέλεσμα να εκτοξευτούν και οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό, ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο σύνολο των κτηνοτρόφων στο νησί.

Για τις σχέσεις της με την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, ανέφερε ότι «είχαν μία αυστηρά επαγγελματική συνεργασία, υπήρχαν δυσκολίες και διαφωνίες σε θέματα υπηρεσιακά».

Για την «κλειδωμένη ντουλάπα», είπε ότι όταν άνοιξε, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα συνημμένα έγγραφα που έπρεπε να παραδοθούν.

Για τις σχέσεις της με την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, ανέφερε ότι την συνδέει μακροχρόνια εργασιακή σχέση από το 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρίνισε ότι είναι κουμπάρες, προσθέτοντας ότι «αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε τα αυστηρά επαγγελματικά τους όρια».

«Γνωρίζω τον χαρακτήρα της, έξω από τον Οργανισμό. Μέσα στον Οργανισμό είμαστε συνεργάτες, παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Θα στενοχωριόμουν να καλείται στη δικαστική αίθουσα για οποιονδήποτε συνεργάτη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι προσπαθούσε και διεκδικούσε να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχων με περισσότερους και ποιοτικότερους – και αυτό δεν συνάδει με την κατηγορία ότι είχε ενστάσεις για τους ελέγχους», επισήμανε.

«Έχω συνεργαστεί με έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άποψη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στις διοικήσεις. Δημιουργούνται δυσκολίες καθώς κάθε νέα διοίκηση έχει σχέδιο, πλάνο και κάθε φορά αναθεωρούνται», τόνισε η κυρία Βολιτάκη.