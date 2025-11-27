Απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: «Θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;»

«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε απάντηση που εξέδωσε για την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του Πρωθυπουργού με την οικογένεια του ‘Φραπέ’ παρά τα αδιάψευστα στοιχεία. Θέλει να μας πείσει ότι ο ‘Φραπές’ έλυνε και έδενε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει το ερώτημα: «Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο Πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομα του;».

Εν συνεχεία το ΠΑΣΟΚ παραθέτει το εξής απόσπασμα:

«Γιώργος Ξυλούρης προς τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκο: ‘Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας (…)Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: «μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο (…) του Μανώλη να πάει τώρα 12 η ώρα στου Κυριάκου. Εδώ είναι ο Μητσοτάκης έτσι; Και θα γελάσουμε όλοι καλά. Ρε μ***α 200 χιλιάρικα επεριμέναμε να πληρωθούμε».

«Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.