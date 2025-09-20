Σίσσυ Χρηστίδου: Πρεμιέρα για το «Χαμογέλα και πάλι» με ανανεωμένη διάθεση (βίντεο)

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2025, για πέμπτη χρονιά μέσα από το Mega με την εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι». Η παρουσιάστρια μπήκε στο στούντιο εμφανώς ανανεωμένη και με διάθεση υπό τους ήχους της Άννας Βίσση.

«Καλημέρα, καλή σεζόν! Σαν τα… παπάκια ήμασταν. Η μαμά πάπια μπροστά κι από πίσω τα παπάκια της. Αυτό το άγχος, βρε παιδί μου, δεν περνάει ποτέ. Όσες πρεμιέρες κι αν κάνεις, πάντα χτυπάει η καρδιά σαν να το κάνεις πρώτη φορά», είπε η παρουσιάστρια, υποδεχόμενη τους τηλεθεατές.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στο πλατό και στην παρέα μας. Για άλλη μια χρονιά εδώ, όγδοη σαν παρέα και πέμπτη από τη συχνότητα του MEGA. Είμαστε εδώ για να πίνουμε καφεδάκια το πρωί, να βλέπουμε την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία μαζί, να γελάμε, να περνάμε καλά και να κάνουμε παρέα με όλους εσάς. Ελπίζουμε να είχατε ένα όμορφο καλοκαίρι, να γεμίσατε μπαταρίες και να περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα μαζί», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια, υποδεχόμενη τους συνεργάτες της.

«Δεν έχουν αλλάξει πολλά και έχουν αλλάξει τα πάντα, εδώ είμαστε», τόνισε η Χρηστίδου. Στη συνέχεια δέχτηκε ανθοδέσμες με ευχές από τον αδελφό και τον πατέρα της, αλλά και από τον παραγωγό της, σχολιάζοντας με χαμόγελο: «Είδατε πόσο υπέροχους άντρες έχω στη ζωή μου;».