Πέτρος Κουσουλός: Συγκινημένος με τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη – «Η Ελλάδα έχασε την Καλημέρα της»

Ο Πέτρος Κουσουλός ξεκίνησε την εκπομπή «Αποκαλύψεις» σε κλίμα βαθιάς οδύνης, αναφερόμενος στον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Χαρακτήρισε την απώλεια ως το χειρότερο ξεκίνημα για τη νέα χρονιά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχασε πλέον την «Καλημέρα» της.

Ο δημοσιογράφος ανακάλεσε με συγκίνηση την τελευταία τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο, όταν ο εκλιπών τον υποδέχθηκε θερμά στον ΑΝΤ1 και υπογράμμισε το ήθος και τη γενναιοδωρία του ανθρώπου που σφράγισε την ελληνική τηλεόραση.

«H Ελλάδα έχασε την Καλημέρα της. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε εντελώς απροσδκοτητα σε ηλικία 74 ετών. Σε λίγο στην εκπομπή θα μιλήσουν άνθρωποι που τον γνώριζαν. Δυστυχώ για εμάς, η χρονιά δεν μπήκε με το δεξί. Κατέληξε στο σπίτι του ο Γιώργος Παπαδάκης», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι στιγμές για έμας, μας άφησε μια πλούσια παρακαταθήκη. Άφησε πίσω του τρία παιδιά και μια οικογένεια. Αρχές Σεπτεμβρίου, στην πρώτη μεγάλη σύσκεψη για τις Αποκαλύψεις, ήρθε με αγκάλιασε με φίλησε και με υπόδεχτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν για 34 χρόνια πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης. Αγαπούσε αυτό που έκανε, την ενεργή δημοσιογραφία», συμπλήρωσε ο Πέτρος Κουσουλός.

