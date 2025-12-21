«Ο Δικαστής»: Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς – Απόψε στις 21:45

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», έρχεται απόψε με το 12ο επεισόδιο, το οποίο αναμένεται να φέρει νέα, δραματική ανατροπή στην υπόθεση του τροχαίου που έχει συγκλονίσει τους τηλεθεατές.

Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς

Ο Τάσος οδηγείται στη φυλακή και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη: στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται και ο γιος του Σταβέρη, έτοιμος να εκδικηθεί. Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προστατέψει, ενώ ο Άλκης λυγίζει κάτω από τις τύψεις.

Την ίδια στιγμή, ο Δράκος κινεί τα νήματα μέσα κι έξω από τη φυλακή, ενώ η Κλέλια και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ, υπό το βλέμμα κάποιου που τους παρακολουθεί.

Από την άλλη, η Λέττα ανακαλύπτει τη φωτογραφία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ο κλοιός γύρω από τον Δικαστή αρχίζει να στενεύει.