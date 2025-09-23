MEGA: Προχωρά σε αλλαγή προγραμματισμού για να ορθοποδήσουν τα νούμερα της prime time

Σε αλλαγή προγραμματισμού προχωρά το Mega από την επόμενη εβδομάδα δείχνοντας γρήγορα αντανακλαστικά προκειμένου η βασική σειρά της prime time του «Η γη της ελιάς» να καταφέρει να ανεβάσει στροφές και να μπορέσει να ορθοποδήσει στους πίνακες τηλεθέασης.

Το κανάλι με ενημέρωση που έστειλε στους τηλεοπτικούς συντάκτες έκανε γνωστό ότι σταματά την επανάληψη του «Παρά 5» και από την επόμενη Δευτέρα (29.09) θα προβάλει διπλά επεισόδια από τον πέμπτο κύκλο της δραματικής σειράς.

Πρόκειται για μία κίνηση στρατηγικής προκειμένου το κανάλι της Συγγρού να δει πώς θα αντιδράσει το κοινό. Πάντως αν τα νούμερα της σειράς δεν ανακάμψουν είναι πολύ πιθανό να αποχαιρετήσει το κοινό κοντά στα Χριστούγεννα και από τον Ιανουάριο να αντικατασταθεί από μία νέα σειρά που ετοιμάζει ο Ανδρέας Γεωργίου.