Μάριος Αθανασίου: Αποκάλυψε ότι θα πρωταγωνιστήσει στη «Γη της Ελιάς» την ερχόμενη σεζόν

Μια σημαντική τηλεοπτική μεταγραφή ανακοινώθηκε και αναμένεται να ενθουσιάσει τους τηλεθεατές της «Γης της Ελιάς». Ο δημοφιλής ηθοποιός Μάριος Αθανασίου αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, ότι θα πρωταγωνιστήσει στον πέμπτο κύκλο της σειράς του Mega.

Όλα όσα ανέφερε για την συμμετοχή του στην σειρά

«Την επόμενη σεζόν θα βρίσκομαι στη Γη της Ελιάς. Μια συνεργασία έκπληξη, ούτε εγώ το φανταζόμουν. Ήθελα να συνεργαστώ με τα παιδιά, το είχα κάποια στιγμή στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα για την υπόθεση. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν θα πάω διακοπές φέτος», αποκάλυψε ο Μάριος Αθανασίου.