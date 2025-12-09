Άγιος Έρωτας – Τρίτη (9/12): Η Χλόη και ο Αργύρης φοβούνται ότι η κόρη τους είναι νεκρή

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας», την Τρίτη (9/12) οι εξελίξεις είναι δραματικές, καθώς η Χλόη και ο Αργύρης βιώνουν στιγμές απόλυτου τρόμου. Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν εφιάλτη, φοβούμενο πλέον ότι η αγαπημένη τους κόρη είναι νεκρή.

Τι θα δούμε απόψε

Ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, δύο γονείς και τη μικρή τους κόρη, στην Πάτρα, δημιουργεί πανικό σε Χλόη και Αργύρη φοβούμενοι πως πρόκειται για τους Μαρούδες και τη μικρή Ελευθερία. Οι δυο τους, μαζί με τον Κλεάνθη, αποφασίζουν να πάνε στην Πάτρα για την αναγνώριση των θυμάτων.

Ο Κυριάκος μαθαίνει από τον Νικηφόρο για τα κοντραμπάντα και για τους δυο άγνωστους που διέφυγαν από τα πυρά και συγκρούεται με τον Πέτρο πιστεύοντας ότι εκείνος με τον Στέφανο κρύβονται πίσω από τα λαθραία.

Ο Αντρέας προτείνει στη Θάλεια να ψευδομαρτυρήσει δίνοντας άλλοθι στην Χριστίνα προκειμένου να μην γλιτώσει ξανά ο Παύλος.

Στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος ενημερώνεται από τον γιατρό, ότι η Πετρούλα οδεύει ολοταχώς προς την πλήρη αποθεραπεία της από τη φυματίωση… όμως ο κίνδυνος να έχουν υποστεί μόνιμη βλάβη τα πνευμόνια της είναι μεγάλος.

Δείτε παρακάτω το trailer: