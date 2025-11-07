Βασίλης Καλλίδης: Σοκάρει ο γνωστός σεφ – «Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος»

Ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλλίδης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και στη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη, προέβη σε μια σοκαριστική προσωπική αποκάλυψη σχετικά με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, τονίζοντας τη μεγάλη επίδραση του άγχους στη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο σεφ περιέγραψε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η υπερβολική πίεση και το στρες τού προκάλεσαν ένα σοβαρό σύμπτωμα.

«Έπαθα παράλυση προσώπου από το πολύ άγχος. Αλλάξτε τη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι μικρή και απλή», είπε αρχικά ο Βασίλης Καλλίδης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ευχαριστώ την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η τηλεοπτική μου καριέρα. Ευχαριστώ επίσης και τη Φαίη Σκορδά. Με την Ελένη έχουμε επαφή, μιλάμε στο τηλέφωνο αραιά και πού, η αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση, θα ήθελα να κάνει κάτι που να την κάνει ευτυχισμένη».

«Όταν εγώ βγήκα στην τηλεόραση, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ήταν ήδη θεμελιωμένη, κάποιοι ήθελαν να μας βάλουν να μαλώσουμε. Η Αργυρώ βρίσκεται στην κορυφή», συμπλήρωσε ο Βασίλης Καλλίδης.

