Σίσσυ Χρηστίδου: «Τέσσερα χρόνια χωρίς εσένα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μαμάς της

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που η Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρέτησε την αγαπημένη της μητέρα.

Η μητέρα της παρουσιάστριας άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μια σφοδρή μάχη με τον καρκίνο, στις 4 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η Σίσσυ Χρηστίδου θυμάται τη χαμένη της μητέρα, με τη θλίψη ακόμα έντονη στη καρδιά της.

Η Σίσσυ, που ήταν πάντα δίπλα στη μητέρα της καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης της, αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια παιδική φωτογραφία με τη μητέρα της, συνοδεύοντας τη με το μήνυμα: «Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά. Σε αγαπώ».