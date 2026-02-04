Σίσσυ Χρηστίδου: «Τέσσερα χρόνια χωρίς εσένα» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μαμάς της
Η μητέρα της παρουσιάστριας άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μια σφοδρή μάχη με τον καρκίνο
Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που η Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρέτησε την αγαπημένη της μητέρα.
Η μητέρα της παρουσιάστριας άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μια σφοδρή μάχη με τον καρκίνο, στις 4 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η Σίσσυ Χρηστίδου θυμάται τη χαμένη της μητέρα, με τη θλίψη ακόμα έντονη στη καρδιά της.
Η μητέρα της Σίσσυς Χρηστίδου, μετά από μια σφοδρή μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή στις 4 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.
Η Σίσσυ, που ήταν πάντα δίπλα στη μητέρα της καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης της, αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια παιδική φωτογραφία με τη μητέρα της, συνοδεύοντας τη με το μήνυμα: «Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά. Σε αγαπώ».
