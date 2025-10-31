NASA: Απάντησε στη συνωμοσιολογία της Κιμ Καρντάσιαν – «Ναι, έχουμε πάει ξανά στο φεγγάρι, έξι φορές»

Άμεση και καυστική ήταν η αντίδραση της NASA στα όσα υποστήριξε η τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν για την προσελήνωση του 1969, πυροδοτώντας μια απρόσμενη διαμάχη στα social media που συνδύασε συνωμοσιολογία και διαστημική επιστήμη.

Η Κιμ Καρντάσιαν, στο πρόσφατο επεισόδιο του «The Kardashians», εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για την αλήθεια της αποστολής Apollo 11.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνομιλώντας με τη συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Πόλσον, η τηλεπερσόνα διάβασε ένα υποτιθέμενο άρθρο, όπου ο αστροναύτης Μπαζ Όλντριν φέρεται να απαντά στην ερώτηση για την πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής λέγοντας: «Δεν υπήρχε τρομακτική στιγμή γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη».

Διαβάστε επίσης: Κιμ Καρντάσιαν: «Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, έχω δει αποδείξεις στο διαδίκτυο»

«Νομίζω ότι ήταν ψεύτικο. Έχω δει μερικά βίντεο με τον Μπαζ Όλντριν να μιλάει για το ότι δεν συνέβη. Το λέει συνεχώς τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως πρέπει να τον βρούμε», πρόσθεσε η Κιμ Καρντάσιαν, ενισχύοντας τη συνωμοσιολογική της άποψη.

Η απάντηση της NASA

Η δήλωση της τηλεπερσόνας έγινε αμέσως viral, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος (NASA). Ο Σον Ντάφι, αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, απάντησε μέσω X (πρώην Twitter) με έναν ξεκάθαρο και εμφατικό τόνο:

«Ναι, @KimKardashian, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν… 6 φορές! Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή», έγραψε ο Σον Ντάφι. Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 30, 2025 Η συζήτηση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Η Κιμ Καρντάσιαν, επιμένοντας σε θέματα του Διαστήματος, απάντησε στον Ντάφι ρωτώντας τον για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαστημικό κομήτη 3I/ATLAS.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA δεν δίστασε να της εξηγήσει με λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι ο κομήτης: «Οι τρέχουσες παρατηρήσεις της NASA δείχνουν ότι αυτός είναι ο τρίτος διαστημικός κομήτης που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή εδώ στη Γη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Της ανέλυσε επίσης το όνομα (3 = ο τρίτος, I = διαστημικός, ATLAS = ανακαλύφθηκε από την ομάδα μας Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System).

Κλείνοντας τη διαδικτυακή τους «ανταλλαγή», ο Σον Ντάφι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον «ενθουσιασμό» της Κιμ Καρντάσιαν για το Διάστημα, προσκαλώντας την επίσημα στην επικείμενη εκτόξευση του προγράμματος Artemis από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ