Μιχάλης Ιατρόπουλος: Έκλεισε τα 60 και το γιόρτασε στη Μύκονο – Στο πλευρό του η σύντροφός του

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είχε γενέθλια και γιόρτασε τα 60 του χρόνια με τον πιο όμορφο τρόπο: στη Μύκονο, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του, Κατερίνα Καλκανά, και αγαπημένα του πρόσωπα. Η επέτειος των γενεθλίων του βρήκε τον δημοφιλή ηθοποιό σε έναν πολυτελή και γαλήνιο χώρο, όπου απόλαυσε τη μαγεία του νησιού.

Ο ηθοποιός γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα στο Tagoo Hills, ένα συγκρότημα που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική με την πολυτέλεια. Εκεί, με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου, έσβησε τα κεριά του, ενώ οι δικοί του άνθρωποι του τραγούδησαν το “Happy Birthday”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μιχάλης Ιατρόπουλος: Αποκάλυψε τον λόγο που φοράει μαύρα από το 1990

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη σύντροφό του και ένα κείμενο γεμάτο ευγνωμοσύνη. Στη λεζάντα, έγραψε: «60 μπαμ. Μάγκες, εδώ και πάλι. Ευχαριστώ φίλους και εχθρούς που μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω την πολυσχιδή και πολυτάραχη ζωή μου».

Επιπλέον, εξέφρασε την αγάπη και τον σεβασμό του στους γονείς του, στη σύντροφό του, στα παιδιά και τα εγγόνια του, καθώς και στους αληθινούς του φίλους που τον στηρίζουν στην «τρέλα» του.