Μαρτίκας για Παντελίδη: «Οδηγήθηκε σε μια βίλα παράνομου τζόγου, τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του»

Ο Σπύρος Μαρτίκας “έσπασε” τη σιωπή του, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές γύρω από τις συνθήκες της τραγικής απώλειας του Παντελή Παντελίδη. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη στην ψυχολόγο Άντζυ Λουπέσκου στο YouTube, ο φαρμακοποιός περιέγραψε τη σύνδεση του τραγουδιστή με μια υπόθεση παράνομου τζόγου λίγο πριν το μοιραίο συμβάν.

Με την αποκάλυψή του, ο Σπύρος Μαρτίκας φώτισε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες τη μοιραία εκείνη νύχτα, απαντώντας σε αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή τρίτων προσώπων.

Η αποκάλυψη για τον τραγουδιστή και τη βραδιά του τζόγου

«Δεν έχω γνωρίσει τον Παντελή Παντελίδη, ήμουν όμως λάτρης του και νομίζω ότι τον λάτρεψε όλος ο κόσμος. Πολλοί με ρωτάνε γιατί τώρα και όχι τότε. Γιατί τώρα ξεδιπλώθηκε όλο το πάζλ που έλειπε στην υπόθεση αυτή και τώρα ήρθε και κούμπωσε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του συγκεκριμένου υπαρχηγού», είπε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας.

Και πρόσθεσε: «Η δραστηριότητά του, όλα αυτά τα χρόνια, τώρα αποκαλύφθηκε, πως ενεπλάκη με την μοιραία βραδιά και αποκαλύφθηκε από εμένα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δικαιώθηκε μια οικογένεια και η μνήμη του Παντελίδη. Είχαν μείνει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, τώρα καταλαβαίνουν όλοι τι πραγματικά γίνεται».

«Οδηγήθηκε σε μια παράνομη βίλα παράνομου τζόγου, τον οδήγησαν, τον πότισαν και το παιχνίδι ήταν στημένο με αποτέλεσμα να χάσει τα λεφτά του. Αυτά τα λεφτά που έχασε είναι αδιαμφισβήτητα, αποδεδειγμένο. Το θέμα είναι ότι χάσαμε τον Παντελίδη, έναν άνθρωπο που λάτρεψε η Ελλάδα με έναν αυτουργό τον υπαρχηγό, μέγα απατεώνα στο Πανελλήνιο», ανέφερε σε άλλο σημείο.

